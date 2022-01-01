 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Київщині вночі були «прильоти»: ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти

На Київщині вночі були «прильоти»: ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
У Київській області було кілька прильотів, ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару. Попередньо жертв і постраждалих немає. Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Білорусі мобілізують водіїв та механіків для обслуговування військової техніки РФ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни за добу втратили 320 окупантів та 19 безпілотників, – Генштаб
Сьогодні, 09:24
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 жовтня
Сьогодні, 09:08
Серед звільнених з полону українських військовослужбовців – уродженець Рівненщини Іван Саков
26 жовтень, 16:30
З полону звільнили ще 10 українських військових
26 жовтень, 16:05
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку
Сьогодні, 10:00
На Київщині вночі були «прильоти»: ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
Сьогодні, 09:43
Росіяни за добу втратили 320 окупантів та 19 безпілотників, – Генштаб
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку 27 жовтня
Сьогодні, 09:12
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 жовтня
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Росіяни за добу втратили 320 окупантів та 19 безпілотників, – Генштаб Росіяни за добу втратили 320 окупантів та 19 безпілотників, – Генштаб
Сьогодні, 09:24
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 жовтня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 жовтня
Сьогодні, 09:08
ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донбасі та знищили два склади боєприпасів, – Генштаб ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донбасі та знищили два склади боєприпасів, – Генштаб
26 жовтень, 18:30
Серед звільнених з полону українських військовослужбовців – уродженець Рівненщини Іван Саков Серед звільнених з полону українських військовослужбовців – уродженець Рівненщини Іван Саков
26 жовтень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку
Сьогодні, 10:00
 0
На Київщині вночі були «прильоти»: ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
Сьогодні, 09:43
 0
Росіяни за добу втратили 320 окупантів та 19 безпілотників, – Генштаб
Сьогодні, 09:24
 0
Курс валют у Луцьку 27 жовтня
Сьогодні, 09:12
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 жовтня
Сьогодні, 09:08
 0
Медіа
відео
1/8