На Київщині вночі були «прильоти»: ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти





Про це Олексій Кулеба.



"Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару. Попередньо жертв і постраждалих немає. Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Київській області було кілька прильотів, ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти.Про це повідомив голова Київської ОВА"Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару. Попередньо жертв і постраждалих немає. Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Білорусі мобілізують водіїв та механіків для обслуговування військової техніки РФ

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