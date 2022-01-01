На Київщині вночі були «прильоти»: ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
Сьогодні, 09:43
У Київській області було кілька прильотів, ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару. Попередньо жертв і постраждалих немає. Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Білорусі мобілізують водіїв та механіків для обслуговування військової техніки РФ.
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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару. Попередньо жертв і постраждалих немає. Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Білорусі мобілізують водіїв та механіків для обслуговування військової техніки РФ.
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