Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку





Про це розповіла Тетяна Книш.



З її слів, з початком повномасштабної війни, благодійну допомогу в ПУМі отримали майже 20 тисяч переселенців.



"Ситуація кардинально не змінилася щодо внутрішньо переміщених людей, є ті, які давно до нас приходять та практично є повноцінними мешканцями Луцька, а є ті, які зареєструвалися щойно, але їх не багато", – говорить Тетяна Книш.



З її слів, лучани активно приносять теплий одяг для внутрішньо переміщених осіб, потреби в ньому немає.



Олег Кербалай у пункт допомоги привіз медичні засоби. Чоловік волонтерить від початку повномасштабної війни. Каже: спершу возив військове спорядження, згодом – продукти.



58-річна Тетяна Лисенко чотири місяці тому приїхала з чоловіком на Волинь з Луганщини. До пункту допомоги прийшла взяти теплі речі на зиму. До холодів каже, що готова, адже там звідки вони приїхали ні світла, ні води не було з травня.



Анна Бондаренко – із Запоріжжя. У Луцьку жінка з родиною два тижні, у пункт допомоги прийшла вперше. Каже, коли виїжджали з дому в автівку покидали усе необхідне, а зимове взуття дітям не взяли.



Сортує дитячий одяг Людмила Ходаковська. Щодня у пункт допомоги, – каже, — приходить до сотні людей. Найбільше вони потребують зимових речей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому центральному пункті допомоги, який розташований в приміщенні Палацу учнівської молоді, переселенцям почали роздавати теплі речі. Наразі волонтерам не вистачає постільної білизни, ковдр та подушок.Про це розповіла Суспільному відповідальна за пунктЗ її слів, з початком повномасштабної війни, благодійну допомогу в ПУМі отримали майже 20 тисяч переселенців."Ситуація кардинально не змінилася щодо внутрішньо переміщених людей, є ті, які давно до нас приходять та практично є повноцінними мешканцями Луцька, а є ті, які зареєструвалися щойно, але їх не багато", – говорить Тетяна Книш.З її слів, лучани активно приносять теплий одяг для внутрішньо переміщених осіб, потреби в ньому немає.у пункт допомоги привіз медичні засоби. Чоловік волонтерить від початку повномасштабної війни. Каже: спершу возив військове спорядження, згодом – продукти.58-річначотири місяці тому приїхала з чоловіком на Волинь з Луганщини. До пункту допомоги прийшла взяти теплі речі на зиму. До холодів каже, що готова, адже там звідки вони приїхали ні світла, ні води не було з травня.– із Запоріжжя. У Луцьку жінка з родиною два тижні, у пункт допомоги прийшла вперше. Каже, коли виїжджали з дому в автівку покидали усе необхідне, а зимове взуття дітям не взяли.Сортує дитячий одяг. Щодня у пункт допомоги, – каже, — приходить до сотні людей. Найбільше вони потребують зимових речей.

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