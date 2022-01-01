Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку

Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку
У Луцькому центральному пункті допомоги, який розташований в приміщенні Палацу учнівської молоді, переселенцям почали роздавати теплі речі. Наразі волонтерам не вистачає постільної білизни, ковдр та подушок.

Про це розповіла Суспільному відповідальна за пункт Тетяна Книш.

З її слів, з початком повномасштабної війни, благодійну допомогу в ПУМі отримали майже 20 тисяч переселенців.
Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку

"Ситуація кардинально не змінилася щодо внутрішньо переміщених людей, є ті, які давно до нас приходять та практично є повноцінними мешканцями Луцька, а є ті, які зареєструвалися щойно, але їх не багато", – говорить Тетяна Книш.

З її слів, лучани активно приносять теплий одяг для внутрішньо переміщених осіб, потреби в ньому немає.

Олег Кербалай у пункт допомоги привіз медичні засоби. Чоловік волонтерить від початку повномасштабної війни. Каже: спершу возив військове спорядження, згодом – продукти.

58-річна Тетяна Лисенко чотири місяці тому приїхала з чоловіком на Волинь з Луганщини. До пункту допомоги прийшла взяти теплі речі на зиму. До холодів каже, що готова, адже там звідки вони приїхали ні світла, ні води не було з травня.

Анна Бондаренко – із Запоріжжя. У Луцьку жінка з родиною два тижні, у пункт допомоги прийшла вперше. Каже, коли виїжджали з дому в автівку покидали усе необхідне, а зимове взуття дітям не взяли.
Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку

Сортує дитячий одяг Людмила Ходаковська. Щодня у пункт допомоги, – каже, — приходить до сотні людей. Найбільше вони потребують зимових речей.

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Теги: Волинь, Луцьк, переселенці
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