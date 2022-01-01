Росіяни за добу втратили 320 окупантів та 19 безпілотників, – Генштаб





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:



особового складу – близько 69 220 (+320) осіб ліквідовано;

танків – 2 631 (+3) од;

бойових броньованих машин – 5 364 (+13) од;

артилерійських систем – 1 690 (+4) од;

РСЗВ – 379 (+0) од;

засоби ППО – 192 (+0) од;

літаків – 271 (+0) од;

гелікоптерів – 249 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19);

крилаті ракети – 351 (+1);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 078 (+2) од;

спеціальна техніка ‒ 150 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 69 220 військових.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:особового складу – близько 69 220 (+320) осіб ліквідовано;танків – 2 631 (+3) од;бойових броньованих машин – 5 364 (+13) од;артилерійських систем – 1 690 (+4) од;РСЗВ – 379 (+0) од;засоби ППО – 192 (+0) од;літаків – 271 (+0) од;гелікоптерів – 249 (+1) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19);крилаті ракети – 351 (+1);кораблі /катери – 16 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 4 078 (+2) од;спеціальна техніка ‒ 150 (+1).Дані уточнюються.

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