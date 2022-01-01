Росіяни за добу втратили 320 окупантів та 19 безпілотників, – Генштаб
Сьогодні, 09:24
У війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 69 220 військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:
особового складу – близько 69 220 (+320) осіб ліквідовано;
танків – 2 631 (+3) од;
бойових броньованих машин – 5 364 (+13) од;
артилерійських систем – 1 690 (+4) од;
РСЗВ – 379 (+0) од;
засоби ППО – 192 (+0) од;
літаків – 271 (+0) од;
гелікоптерів – 249 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19);
крилаті ракети – 351 (+1);
кораблі /катери – 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 078 (+2) од;
спеціальна техніка ‒ 150 (+1).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:
особового складу – близько 69 220 (+320) осіб ліквідовано;
танків – 2 631 (+3) од;
бойових броньованих машин – 5 364 (+13) од;
артилерійських систем – 1 690 (+4) од;
РСЗВ – 379 (+0) од;
засоби ППО – 192 (+0) од;
літаків – 271 (+0) од;
гелікоптерів – 249 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19);
крилаті ракети – 351 (+1);
кораблі /катери – 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 078 (+2) од;
спеціальна техніка ‒ 150 (+1).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З полону звільнили ще 10 українських військових
26 жовтень, 16:05
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни за добу втратили 320 окупантів та 19 безпілотників, – Генштаб
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку 27 жовтня
Сьогодні, 09:12
Медіа