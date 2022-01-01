Курс валют у Луцьку 27 жовтня
Сьогодні, 09:12
27 жовтня готівковий курс долара становить 39.80, продають його за 39.97.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.00, а продають за – 39.37.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.04, а продають за 8,25.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.00, а продають за – 39.37.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.04, а продають за 8,25.
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