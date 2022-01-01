Курс валют у Луцьку 27 жовтня

Курс валют у Луцьку 27 жовтня
27 жовтня готівковий курс долара становить 39.80, продають його за 39.97.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39.00, а продають за – 39.37.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.04, а продають за 8,25.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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