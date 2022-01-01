Не рахує знищені російські танки і носить на бронежилеті динозаврика сина: історія військового 14 ОМБр . ФОТО

Не рахує знищені російські танки і носить на бронежилеті динозаврика сина: історія військового 14 ОМБр . ФОТО
Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Василь має величезний бойовий досвід, і носить на бронежилеті маленького іграшкового динозавра – талісман, подарований 2-річним сином Матвієм.

Чоловік служить у князівській бригаді із 2016. Майже одразу після того, як розпочав службу, прийняв на себе командування танковою ротою. І хоча зараз вже обіймає вищу посаду, досі, розповідаючи про війну і про те, через що довелося пройти, каже «моя рота», - повідомляють у бригаді.
Не рахує знищені російські танки і носить на бронежилеті динозаврика сина: історія військового 14 ОМБр . ФОТО

Повномасштабну війну в лютому Василь зі своїм танковим підрозділом зустрів на Рівненському загальновійськовому полігоні. Звідти, як і вся бойова бригада, здійснював марш на Київщину, куди ворог уже заходив колонами.

"Самовпевненість російських окупантів, їхні прорахунки, незнання ними місцевості дозволили нам тоді успішно знищувати ворожі колони, що рухалися вглиб українських земель. Водночас, далися взнаки роки постійних наполегливих тренувань, які ми проходили в районі ООС навіть тоді, коли активні бойові дії на Донбасі не велися, і гармати танків мовчали – як виявилося, в професійному плані ворог підготовлений значно гірше нас. Попри це було складно, дуже допікала ворожа авіація. Та ми вистояли і вибили ворога з Київщини", - пригадує військовослужбовець.

Після Київщини й Житомирщини Василь зі своїм підрозділом успішно воював на Миколаївщині, на Харківщини, впродовж трьох місяців знищував ворожі сили на Донбасі, звільняв міста й села Харківщини під час успішної контрнаступальної операції українських сил оборони. Василь уже давно не рахує, скільки ворожих танків знищено ним та його побратимами, і нині в складі свого танкового підрозділу продовжує звільняти окуповані українські землі. Каже, за 8 місяців війни чимало змінилося.

"Ворог уже давно не заходить колонами, розуміючи, що буде знищений. Він став обережнішим і хитрішим, та все одно зазнає нищівної поразки по всій лінії фронту, скрізь, де ступив на українську землю. Як показує досвід, так звана «друга армія світу» - це всього лише мильна бульбашка, міф, створений ворожою пропагандою. Ми цей міф уже давно розвінчали, і зовсім скоро виб’ємо окупантів із території України", - каже Василь.

Удома на Василя чекають його опора і джерело сили – дружина і маленький син. Іванна, крім того, що дружина і мама, ще й талановитий фотограф, надзвичайно креативна особистість, а з початком війни займається волонтерством, організувавши активну волонтерську діяльність. Допомога, яку Іванка вже зібрала як для підрозділу, в якому служить Василь, так і для інших підрозділів нашої Князівської бригади, й «перетворила» на автомобілі, квадрокоптери, тепловізори та інші потрібні на фронті засоби і прилади, вже давно сягнула позначки у кілька мільйонів. І зупинятися на цьому Іванна не збирається – її волонтерська робота кипить.
Не рахує знищені російські танки і носить на бронежилеті динозаврика сина: історія військового 14 ОМБр . ФОТО

"Мені легше переживати війну, легше радіти усмішці сина, коли я знаю, що купила й передала потрібне для чийогось тата, брата, чоловіка", - ділиться Іванна, з якою ми зв’язалися телефоном, і яка за тисячу кілометрів від нас чекає на Перемогу і на свого Василя.
Не рахує знищені російські танки і носить на бронежилеті динозаврика сина: історія військового 14 ОМБр . ФОТО

"24 лютого в мене, як і у всіх, був шок… Перша думка була - де мій Василько… Чи зміг він і його хлопці взяти з собою їжу і теплі речі… Вже тоді усвідомлювала, що допомога хлопцям потрібна буде величезна. І хоча спочатку не розуміла, як саме допомогти, з часом за підтримки друзів і знайомих навчилася це робити. Кожного дня, дивлячись на небо, я розумію, скільки наших чудових хлопців заплатили надзвичайно велику ціну за те, щоб я бачила його. Кожного разу, коли хлопці дзвонять чи пишуть з передової і дякують за те, що вдалося придбати і передати їм, я розумію, що все роблю правильно. І продовжуватиму це роботи - аж поки ми всі разом зробимо селфі і підпишемо його – «наша Перемога»!" - каже дружин військового.
Не рахує знищені російські танки і носить на бронежилеті динозаврика сина: історія військового 14 ОМБр . ФОТО

Василь підсумовує: "Я знаю, моя родина і Україна вірять у мене, в нас і в нашу Перемогу, а це найкраща мотивація. Тож усе буде – Україна!".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 ОМБР, війна, Україна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 27 жовтня
Сьогодні, 09:12
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 жовтня
Сьогодні, 09:08
Не рахує знищені російські танки і носить на бронежилеті динозаврика сина: історія військового 14 ОМБр . ФОТО
Сьогодні, 08:36
У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
Сьогодні, 06:31
Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Школярі зі Свєрєдонецька записали чуттєве відео з подякою для воїнів 14 ОМБр Школярі зі Свєрєдонецька записали чуттєве відео з подякою для воїнів 14 ОМБр
15 жовтень, 07:33
На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас
04 жовтень, 21:35
Воїни 14 ОМБр показали, як нищать ворогів. ВІДЕО Воїни 14 ОМБр показали, як нищать ворогів. ВІДЕО
29 вересень, 05:28
Бруд, хаос, сморід: воїни волинської бригади показали місце, де жили окупанти. ФОТО Бруд, хаос, сморід: воїни волинської бригади показали місце, де жили окупанти. ФОТО
21 вересень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині вночі були «прильоти»: ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
Сьогодні, 09:43
 0
Росіяни за добу втратили 320 окупантів та 19 безпілотників, – Генштаб
Сьогодні, 09:24
 0
Курс валют у Луцьку 27 жовтня
Сьогодні, 09:12
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 жовтня
Сьогодні, 09:08
 0
Не рахує знищені російські танки і носить на бронежилеті динозаврика сина: історія військового 14 ОМБр . ФОТО
Сьогодні, 08:36
 0
Медіа
відео
1/8