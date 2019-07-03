У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО

У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
У селі на Волині вирішили створити новий підрозділ місцевої пожежної охорони.

У ГУ ДСНС України у Волинській області кажуть, що першими до місця пожежі у віддалених селах примчать вогнеборці, які чергуватимуть у цьому, або сусідньому селі.

Створення нового підрозділу місцевої пожежної охорони в селі Четвертня Колківської територіальної громади Луцького району забезпечить кращий захист громади від пожеж - про це домовились під час робочої зустрічі заступник начальника ГУ ДСНС області Василь Оліферчук та начальник районного управління ГУ ДСНС області Руслан Безека з Колківським селищним головою Олександром Палінкевичом.
У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО

Також вирішили активно долучати добровольців-рятувальників з числа мешканців громади до ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій на території громади після відповідного теоретичного і практичного навчання від професійних рятувальників.

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Теги: Волинь, Чевертня, ДСНС, пожежники
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