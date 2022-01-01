Україна отримала від Німеччини системи MARS II та Panzerhaubitze 2000





Це відбулося у межах спільного проєкту з Нідерландами, повідомляє



У пакеті поставок є також два наземні дрони



Німеччина також обіцяє передати понад 6 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тис. пострілів для гранатометів калібру 40 мм.



РСЗВ MARS II (Mіttlere A rtillerie Raketen System) – німецька реактивна система залпового вогню, яку Бундесвер прийняв на озброєння 1990 року. Система призначена для знищення скупчень живої сили й техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів і вузлів зв'язку. А також для встановлення мінних полів методом дистанційного мінування.



Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) – це німецька самохідна гусенична артилерійська установка калібру 155 мм. Може стріляти стандартними снарядами на відстань до 30–36 км, що перевищує показники більшості радянських гармат і гаубиць, а з використанням активно-реактивних снарядів – до 67 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири артилерійські установки PzH 2000.Це відбулося у межах спільного проєкту з Нідерландами, повідомляє "Газета uа" , посилаючись на уряд ФРН.У пакеті поставок є також два наземні дрониНімеччина також обіцяє передати понад 6 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тис. пострілів для гранатометів калібру 40 мм.РСЗВ MARS II (Mіttlere A rtillerie Raketen System) – німецька реактивна система залпового вогню, яку Бундесвер прийняв на озброєння 1990 року. Система призначена для знищення скупчень живої сили й техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів і вузлів зв'язку. А також для встановлення мінних полів методом дистанційного мінування.Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) – це німецька самохідна гусенична артилерійська установка калібру 155 мм. Може стріляти стандартними снарядами на відстань до 30–36 км, що перевищує показники більшості радянських гармат і гаубиць, а з використанням активно-реактивних снарядів – до 67 км.

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