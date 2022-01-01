Україна отримала від Німеччини системи MARS II та Panzerhaubitze 2000

Україна отримала від Німеччини системи MARS II та Panzerhaubitze 2000
Німеччина передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири артилерійські установки PzH 2000.

Це відбулося у межах спільного проєкту з Нідерландами, повідомляє "Газета uа", посилаючись на уряд ФРН.

У пакеті поставок є також два наземні дрони

Німеччина також обіцяє передати понад 6 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тис. пострілів для гранатометів калібру 40 мм.

РСЗВ MARS II (Mіttlere A rtillerie Raketen System) – німецька реактивна система залпового вогню, яку Бундесвер прийняв на озброєння 1990 року. Система призначена для знищення скупчень живої сили й техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів і вузлів зв'язку. А також для встановлення мінних полів методом дистанційного мінування.

Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) – це німецька самохідна гусенична артилерійська установка калібру 155 мм. Може стріляти стандартними снарядами на відстань до 30–36 км, що перевищує показники більшості радянських гармат і гаубиць, а з використанням активно-реактивних снарядів – до 67 км.

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Теги: Україна, Німеччина, зброя, допомога
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