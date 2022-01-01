Які електроприлади краще не вимикати з мережі, щоб не нашкодити техніці





Про це розповідають у



При повторному увімкненні, можливо, доведеться перепрограмувати налаштування ТБ. Оновлення телевізора відбувається автоматично у фоновому режимі, зазвичай уночі. Якщо відключити Smart TV від мережі, процес оновлення, який відбувався в цей час, буде перерваний. Якнайменше, це може викликати погіршення якості зображення.



Тому телевізори Smart TV та роутери краще не вимикати з розеток.



В деяких моделях принтера після повного відключення від живлення та повторного ввімкнення та перезапуску може відбутися очищення принтера. При очищенні прилад витрачає багато чорнила.



Завжди потрібно відключати з розетки задля економії електрики зарядні пристрої для смартфонів та планшетів, ноутбуки, кухонну побутову техніку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Не всі прилади можна безпечно вимикати з розетки. Телевізори Smart TV підключаються до маршрутизатора WLAN. Робота телевізора залежить від роботи роутера — як тільки роутер знеструмлюється, телевізор перестає працювати.Про це розповідають у ТСН При повторному увімкненні, можливо, доведеться перепрограмувати налаштування ТБ. Оновлення телевізора відбувається автоматично у фоновому режимі, зазвичай уночі. Якщо відключити Smart TV від мережі, процес оновлення, який відбувався в цей час, буде перерваний. Якнайменше, це може викликати погіршення якості зображення.Тому телевізори Smart TV та роутери краще не вимикати з розеток.В деяких моделях принтера після повного відключення від живлення та повторного ввімкнення та перезапуску може відбутися очищення принтера. При очищенні прилад витрачає багато чорнила.Завжди потрібно відключати з розетки задля економії електрики зарядні пристрої для смартфонів та планшетів, ноутбуки, кухонну побутову техніку.

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