Про дівчинку-Перемогу та цукерки «ЗСУ»: добрі новини від ВолиньPost за 26 жовтня
26 жовтень, 23:35
І в такий лихий час добрим новинам бути, адже завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня!
Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 26 жовтня:
Бюджет Волині отримав 68 мільйонів «лісових» податків
За підсумками січня-вересня 2022 року лісові ресурси Волині поповнили бюджет на 67,7 мільйона гривень ренти.
«В умовах воєнного стану податкова дисципліна господарюючих
суб’єктів - одна з критично важливих передумов для фінансування заходів оборонного характеру та інших вкрай потрібних видатків», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
Студенти ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ" приготували солодощі, які назвали на честь захисників України. Здобувачі освіти приготували цукерки " ЗСУ (зоряний смак України)".
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
Результатом круглого столу стане видання збірника рецептур, куди ввійдуть технологічні картки всіх учасників акції. За участь в акції коледж отримав Подяку від управління освіти.
Майже 500 окупантів, 7 безпілотників та 17 танків: втрати Росії за минулу добу
Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:
особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,
танків - 2 628 (+17),
бойових броньованих машин - 5351 (+30),
артилерійських систем - 1686 (+12),
РСЗВ - 379 (+2),
засобів ППО - 192 (+2),
літаків - 271 (+0),
гелікоптерів - 248 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7),
крилатих ракет - 350 (+0),
кораблів /катерів - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22),
спеціальної техніки - 149 (+0).
Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре
Четверту добу живе з новим серцем Микола Семенюк. Чоловіка оперували під час ракетних обстрілів на Волині, 22 жовтня. Операцію зробили лікарі Ковельського медичного територіального об'єднання. Нині пацієнт почуває себе добре.
Прооперований дякує лікарям та Збройним силам України за те, що живий. Розказує: п’ять років тому, йому діагностували патологію серця — ішемічну кардіоміопатію, почував себе погано, була задишка. На трансплантацію чекав понад два роки.
Дівчинку, яка народилася у день обстрілів Ковеля, назвали Вікторія – на честь Перемоги
22 жовтня у Ковельському пологовому будинку у день обстрілів міста надвечір народилася дівчинка, яку назвали Вікторія - на честь Перемоги. Того ж дня вранці на світ з`явився хлопчик.
Вітаємо щасливі родини з поповненням! Бажаємо міцного здоров’я діткам та їхнім матусям, татусям – бути для них надійним захистом та опорою!
У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ВІДЕО
Кравчині з Нововолинської громади пошили першу партію теплих флісових светрів для військових.
Тканину для пошиття одягу надали гуманітарному штабу «Нововолинськ.Help» партнери з Польщі. 26-го жовтня першу партію светрів передали капелану Олександру Веселому, який найближчими днями доставить їх на передову нашим Захисникам.
Звільнена з полону лучанка зустрілася з рідними. ВІДЕО
Лучанка Людмила Кравчук, яку 17 жовтня разом з іще понад сотнею жінок вдалося звільнити з російського полону, вперше після обміну зустрілася з рідними.
Провідати жінку приїхала донька та рідний брат. Про приїзд рідних Людмила Кравчук не знала. Сюрприз влаштували колег-прикордонники.
ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донбасі та знищили два склади боєприпасів, – Генштаб
Українські військові відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.
В Україні почала дешевшати цибуля
В Україні після рекордно високих цін нарешті почала дешевшати цибуля. Це пов'язано з суттєвим збільшенням наприкінці жовтня пропозиції цибулі середньої та низької якості.
Польща визнала владу в Росії терористичним режимом
Сенат Польщі 26 жовтня ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом. Свої голоси за резолюцію віддали 85 зі 100 членів Сенату.
Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО
Колектив Підгайцівського центру первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради вирішили змінити класичний корпоративний одяг.
Військові встановили прапор України у ще одному селі на Луганщині. ВІДЕО
Українські військовослужбовці встановили прапор у визволеному селі Невське на Луганщині.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 26 жовтня:
Бюджет Волині отримав 68 мільйонів «лісових» податків
За підсумками січня-вересня 2022 року лісові ресурси Волині поповнили бюджет на 67,7 мільйона гривень ренти.
«В умовах воєнного стану податкова дисципліна господарюючих
суб’єктів - одна з критично важливих передумов для фінансування заходів оборонного характеру та інших вкрай потрібних видатків», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
Студенти ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ" приготували солодощі, які назвали на честь захисників України. Здобувачі освіти приготували цукерки " ЗСУ (зоряний смак України)".
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
Результатом круглого столу стане видання збірника рецептур, куди ввійдуть технологічні картки всіх учасників акції. За участь в акції коледж отримав Подяку від управління освіти.
Майже 500 окупантів, 7 безпілотників та 17 танків: втрати Росії за минулу добу
Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:
особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,
танків - 2 628 (+17),
бойових броньованих машин - 5351 (+30),
артилерійських систем - 1686 (+12),
РСЗВ - 379 (+2),
засобів ППО - 192 (+2),
літаків - 271 (+0),
гелікоптерів - 248 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7),
крилатих ракет - 350 (+0),
кораблів /катерів - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22),
спеціальної техніки - 149 (+0).
Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре
Четверту добу живе з новим серцем Микола Семенюк. Чоловіка оперували під час ракетних обстрілів на Волині, 22 жовтня. Операцію зробили лікарі Ковельського медичного територіального об'єднання. Нині пацієнт почуває себе добре.
Прооперований дякує лікарям та Збройним силам України за те, що живий. Розказує: п’ять років тому, йому діагностували патологію серця — ішемічну кардіоміопатію, почував себе погано, була задишка. На трансплантацію чекав понад два роки.
Дівчинку, яка народилася у день обстрілів Ковеля, назвали Вікторія – на честь Перемоги
22 жовтня у Ковельському пологовому будинку у день обстрілів міста надвечір народилася дівчинка, яку назвали Вікторія - на честь Перемоги. Того ж дня вранці на світ з`явився хлопчик.
Вітаємо щасливі родини з поповненням! Бажаємо міцного здоров’я діткам та їхнім матусям, татусям – бути для них надійним захистом та опорою!
У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ВІДЕО
Кравчині з Нововолинської громади пошили першу партію теплих флісових светрів для військових.
Тканину для пошиття одягу надали гуманітарному штабу «Нововолинськ.Help» партнери з Польщі. 26-го жовтня першу партію светрів передали капелану Олександру Веселому, який найближчими днями доставить їх на передову нашим Захисникам.
Звільнена з полону лучанка зустрілася з рідними. ВІДЕО
Лучанка Людмила Кравчук, яку 17 жовтня разом з іще понад сотнею жінок вдалося звільнити з російського полону, вперше після обміну зустрілася з рідними.
Провідати жінку приїхала донька та рідний брат. Про приїзд рідних Людмила Кравчук не знала. Сюрприз влаштували колег-прикордонники.
ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донбасі та знищили два склади боєприпасів, – Генштаб
Українські військові відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.
В Україні почала дешевшати цибуля
В Україні після рекордно високих цін нарешті почала дешевшати цибуля. Це пов'язано з суттєвим збільшенням наприкінці жовтня пропозиції цибулі середньої та низької якості.
Польща визнала владу в Росії терористичним режимом
Сенат Польщі 26 жовтня ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом. Свої голоси за резолюцію віддали 85 зі 100 членів Сенату.
Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО
Колектив Підгайцівського центру первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради вирішили змінити класичний корпоративний одяг.
Військові встановили прапор України у ще одному селі на Луганщині. ВІДЕО
Українські військовослужбовці встановили прапор у визволеному селі Невське на Луганщині.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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