Про дівчинку-Перемогу та цукерки «ЗСУ»: добрі новини від ВолиньPost за 26 жовтня

І в такий лихий час добрим новинам бути, адже завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня!Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня,За підсумками січня-вересня 2022 року лісові ресурси Волині поповнили бюджет на 67,7 мільйона гривень ренти.«В умовах воєнного стану податкова дисципліна господарюючихсуб’єктів - одна з критично важливих передумов для фінансування заходів оборонного характеру та інших вкрай потрібних видатків», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіСтуденти ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ" приготували солодощі, які назвали на честь захисників України. Здобувачі освіти приготували цукерки " ЗСУ (зоряний смак України)".На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТОРезультатом круглого столу стане видання збірника рецептур, куди ввійдуть технологічні картки всіх учасників акції. За участь в акції коледж отримав Подяку від управління освіти.Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,танків - 2 628 (+17),бойових броньованих машин - 5351 (+30),артилерійських систем - 1686 (+12),РСЗВ - 379 (+2),засобів ППО - 192 (+2),літаків - 271 (+0),гелікоптерів - 248 (+0),БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7),крилатих ракет - 350 (+0),кораблів /катерів - 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22),спеціальної техніки - 149 (+0).Четверту добу живе з новим серцем. Чоловіка оперували під час ракетних обстрілів на Волині, 22 жовтня. Операцію зробили лікарі Ковельського медичного територіального об'єднання. Нині пацієнт почуває себе добре.Прооперований дякує лікарям та Збройним силам України за те, що живий. Розказує: п’ять років тому, йому діагностували патологію серця — ішемічну кардіоміопатію, почував себе погано, була задишка. На трансплантацію чекав понад два роки.22 жовтня у Ковельському пологовому будинку у день обстрілів міста надвечір народилася дівчинка, яку назвали- на честь Перемоги. Того ж дня вранці на світ з`явився хлопчик.Вітаємо щасливі родини з поповненням! Бажаємо міцного здоров’я діткам та їхнім матусям, татусям – бути для них надійним захистом та опорою!Кравчині з Нововолинської громади пошили першу партію теплих флісових светрів для військових.Тканину для пошиття одягу надали гуманітарному штабу «Нововолинськ.Help» партнери з Польщі. 26-го жовтня першу партію светрів передали капелану, який найближчими днями доставить їх на передову нашим Захисникам.Лучанка, яку 17 жовтня разом з іще понад сотнею жінок вдалося звільнити з російського полону, вперше після обміну зустрілася з рідними.Провідати жінку приїхала донька та рідний брат. Про приїзд рідних Людмила Кравчук не знала. Сюрприз влаштували колег-прикордонники.Українські військові відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.В Україні після рекордно високих цін нарешті почала дешевшати цибуля. Це пов'язано з суттєвим збільшенням наприкінці жовтня пропозиції цибулі середньої та низької якості.Сенат Польщі 26 жовтня ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом. Свої голоси за резолюцію віддали 85 зі 100 членів Сенату.Колектив Підгайцівського центру первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради вирішили змінити класичний корпоративний одяг.Українські військовослужбовці встановили прапор у визволеному селі Невське на Луганщині.