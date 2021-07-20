Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре
Сьогодні, 11:43
Четверту добу живе з новим серцем Микола Семенюк. Чоловіка оперували під час ракетних обстрілів на Волині, 22 жовтня. Операцію зробили лікарі Ковельського медичного територіального об'єднання. Нині пацієнт почуває себе добре.
Про це розповів Суспільному кардіохірург Володимир Танський.
Зі слів лікаря, чоловіка привезли до медзакладу у вкрай тяжкому стані, у нього був кардіологічний шок. В цей час до лікарні поступив пацієнт після автомобільної аварії з важкою черепно-мозковою травмою, була діагностована смерть головного мозку і родичі померлого погодилися на органний забір, – говорить Володимир Танський.
З його слів, лікарі Ковельського медичного територіального об'єднання вперше без допомоги колег з інших лікарень зробили органний забір і пересадку донорського серця. Це також перша трансплантація від часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – додає Володимир Танський.
Під час операції у Ковелі пролунали вибухи, але роботу в операційній не зупиняли.
Кардіологиня Ольга Танська каже: показники у пацієнта всі в нормі, іде стандартна терапія.
"Сподіваємося, що цього тижня ми переведемо його в соматичне відділення і попереду його чекає тривала реабілітація. Перші пів року такі пацієнти вимушені приймати багато препаратів", – говорить лікарка.
Прооперований Микола Семенюк дякує лікарям та Збройним силам України за те, що живий. Розказує: п’ять років тому, йому діагностували патологію серця — ішемічну кардіоміопатію, почував себе погано, була задишка. На трансплантацію чекав понад два роки.
Під час обстрілу Ковеля в лікарні оперували ургентно, скасували лише планові операції, — розповів керівник медзакладу Валентин Вітер. З його слів, у Ковельському медоб’єднанні за три роки здійснили 26 трансплантацій: пересадили 21 нирку та 5 сердець.
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Про це розповів Суспільному кардіохірург Володимир Танський.
Зі слів лікаря, чоловіка привезли до медзакладу у вкрай тяжкому стані, у нього був кардіологічний шок. В цей час до лікарні поступив пацієнт після автомобільної аварії з важкою черепно-мозковою травмою, була діагностована смерть головного мозку і родичі померлого погодилися на органний забір, – говорить Володимир Танський.
З його слів, лікарі Ковельського медичного територіального об'єднання вперше без допомоги колег з інших лікарень зробили органний забір і пересадку донорського серця. Це також перша трансплантація від часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – додає Володимир Танський.
Під час операції у Ковелі пролунали вибухи, але роботу в операційній не зупиняли.
Кардіологиня Ольга Танська каже: показники у пацієнта всі в нормі, іде стандартна терапія.
"Сподіваємося, що цього тижня ми переведемо його в соматичне відділення і попереду його чекає тривала реабілітація. Перші пів року такі пацієнти вимушені приймати багато препаратів", – говорить лікарка.
Прооперований Микола Семенюк дякує лікарям та Збройним силам України за те, що живий. Розказує: п’ять років тому, йому діагностували патологію серця — ішемічну кардіоміопатію, почував себе погано, була задишка. На трансплантацію чекав понад два роки.
Під час обстрілу Ковеля в лікарні оперували ургентно, скасували лише планові операції, — розповів керівник медзакладу Валентин Вітер. З його слів, у Ковельському медоб’єднанні за три роки здійснили 26 трансплантацій: пересадили 21 нирку та 5 сердець.
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