Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре

Микола Семенюк.



Про це Володимир Танський.



Зі слів лікаря, чоловіка привезли до медзакладу у вкрай тяжкому стані, у нього був кардіологічний шок. В цей час до лікарні поступив пацієнт після автомобільної аварії з важкою черепно-мозковою травмою, була діагностована смерть головного мозку і родичі померлого погодилися на органний забір, – говорить Володимир Танський.



З його слів, лікарі Ковельського медичного територіального об'єднання вперше без допомоги колег з інших лікарень зробили органний забір і пересадку донорського серця. Це також перша трансплантація від часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – додає Володимир Танський.



Під час операції у Ковелі пролунали вибухи, але роботу в операційній не зупиняли.



Кардіологиня Ольга Танська каже: показники у пацієнта всі в нормі, іде стандартна терапія.



"Сподіваємося, що цього тижня ми переведемо його в соматичне відділення і попереду його чекає тривала реабілітація. Перші пів року такі пацієнти вимушені приймати багато препаратів", – говорить лікарка.



Прооперований Микола Семенюк дякує лікарям та Збройним силам України за те, що живий. Розказує: п’ять років тому, йому діагностували патологію серця — ішемічну кардіоміопатію, почував себе погано, була задишка. На трансплантацію чекав понад два роки.



Під час обстрілу Ковеля в лікарні оперували ургентно, скасували лише планові операції, — розповів керівник медзакладу Валентин Вітер. З його слів, у Ковельському медоб’єднанні за три роки здійснили 26 трансплантацій: пересадили 21 нирку та 5 сердець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Четверту добу живе з новим серцем Чоловіка оперували під час ракетних обстрілів на Волині , 22 жовтня. Операцію зробили лікарі Ковельського медичного територіального об'єднання. Нині пацієнт почуває себе добре.Про це розповів Суспільному кардіохірургЗі слів лікаря, чоловіка привезли до медзакладу у вкрай тяжкому стані, у нього був кардіологічний шок. В цей час до лікарні поступив пацієнт після автомобільної аварії з важкою черепно-мозковою травмою, була діагностована смерть головного мозку і родичі померлого погодилися на органний забір, – говорить Володимир Танський.З його слів, лікарі Ковельського медичного територіального об'єднання вперше без допомоги колег з інших лікарень зробили органний забір і пересадку донорського серця. Це також перша трансплантація від часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – додає Володимир Танський.Під час операції у Ковелі пролунали вибухи, але роботу в операційній не зупиняли.Кардіологинякаже: показники у пацієнта всі в нормі, іде стандартна терапія."Сподіваємося, що цього тижня ми переведемо його в соматичне відділення і попереду його чекає тривала реабілітація. Перші пів року такі пацієнти вимушені приймати багато препаратів", – говорить лікарка.Прооперований Микола Семенюк дякує лікарям та Збройним силам України за те, що живий. Розказує: п’ять років тому, йому діагностували патологію серця — ішемічну кардіоміопатію, почував себе погано, була задишка. На трансплантацію чекав понад два роки.Під час обстрілу Ковеля в лікарні оперували ургентно, скасували лише планові операції, — розповів керівник медзакладу. З його слів, у Ковельському медоб’єднанні за три роки здійснили 26 трансплантацій: пересадили 21 нирку та 5 сердець.

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