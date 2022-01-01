На Донбасі загинув військовий з Волині Павло Лазар

Павло Лазар, 1989 року народження.



Про це



Трагічна подія сталася під час виконання бойового завдання у селі Веселе Донецької області. Одразу після збройного нападу ворога Павло Лазар, не вагаючись, став на захист рідної Батьківщини.



Чоловік був розлучений, у нього залишився 10-річна дитина, батьки та два брати.



Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув житель міста Горохова1989 року народження.Про це інформують на сайті міськради.Трагічна подія сталася під час виконання бойового завдання у селі Веселе Донецької області. Одразу після збройного нападу ворога Павло Лазар, не вагаючись, став на захист рідної Батьківщини.Чоловік був розлучений, у нього залишився 10-річна дитина, батьки та два брати.Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.

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