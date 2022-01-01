На Донбасі загинув військовий з Волині Павло Лазар

На Донбасі загинув військовий з Волині Павло Лазар
На війні із Росією загинув житель міста Горохова Павло Лазар, 1989 року народження.

Про це інформують на сайті міськради.

Трагічна подія сталася під час виконання бойового завдання у селі Веселе Донецької області. Одразу після збройного нападу ворога Павло Лазар, не вагаючись, став на захист рідної Батьківщини.

Чоловік був розлучений, у нього залишився 10-річна дитина, батьки та два брати.

Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Лазар, Горохів, загинув, військовий
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