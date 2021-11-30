Депутат з Чернігівщини за 3 тисячі доларів підробляв у Луцьку документи для ухилянтів. ФОТО
Сьогодні, 12:00
60 000 гривень та 1500 доларів США збирався отримати депутат Чернігівської районної ради за організацію переправлення військовозобов'язаного за кордон. Його затримали у Луцьку та оголосили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату Чернігівської районної ради про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненій з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, обранець громади, залучивши спільника, взявся вирішити питання про виготовлення для громадянина підроблених свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, що дало б військовозобов'язаному можливість виїхати за кордон.
Отримавши завдаток у розмірі 60 000 гривень, депутат та його спільник виготовили документи – і під час одержання другого траншу оплати – 1500 доларів США – та передачі підроблених свідоцтв їх 19 жовтня 2022 року затримали у Луцьку правоохоронці.
Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Його спільнику також повідомили про підозру у вчиненні цього злочину та обрали запобіжний захід.
Триває досудове розслідування, яке провадить слідче управління ГУ НП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату Чернігівської районної ради про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненій з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, обранець громади, залучивши спільника, взявся вирішити питання про виготовлення для громадянина підроблених свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, що дало б військовозобов'язаному можливість виїхати за кордон.
Отримавши завдаток у розмірі 60 000 гривень, депутат та його спільник виготовили документи – і під час одержання другого траншу оплати – 1500 доларів США – та передачі підроблених свідоцтв їх 19 жовтня 2022 року затримали у Луцьку правоохоронці.
Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Його спільнику також повідомили про підозру у вчиненні цього злочину та обрали запобіжний захід.
Триває досудове розслідування, яке провадить слідче управління ГУ НП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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