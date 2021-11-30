Депутат з Чернігівщини за 3 тисячі доларів підробляв у Луцьку документи для ухилянтів. ФОТО

Депутат з Чернігівщини за 3 тисячі доларів підробляв у Луцьку документи для ухилянтів. ФОТО
60 000 гривень та 1500 доларів США збирався отримати депутат Чернігівської районної ради за організацію переправлення військовозобов'язаного за кордон. Його затримали у Луцьку та оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату Чернігівської районної ради про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненій з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, обранець громади, залучивши спільника, взявся вирішити питання про виготовлення для громадянина підроблених свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, що дало б військовозобов'язаному можливість виїхати за кордон.

Отримавши завдаток у розмірі 60 000 гривень, депутат та його спільник виготовили документи – і під час одержання другого траншу оплати – 1500 доларів США – та передачі підроблених свідоцтв їх 19 жовтня 2022 року затримали у Луцьку правоохоронці.

Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Його спільнику також повідомили про підозру у вчиненні цього злочину та обрали запобіжний захід.
Депутат з Чернігівщини за 3 тисячі доларів підробляв у Луцьку документи для ухилянтів. ФОТО

Триває досудове розслідування, яке провадить слідче управління ГУ НП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Депутат з Чернігівщини за 3 тисячі доларів підробляв у Луцьку документи для ухилянтів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Чернігівська райрада, депутат, ухилянти, Луцьк, підробка документів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якими вакцинами щеплюватися вагітним
Сьогодні, 12:14
Депутат з Чернігівщини за 3 тисячі доларів підробляв у Луцьку документи для ухилянтів. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре
Сьогодні, 11:43
На Донбасі загинув військовий з Волині Павло Лазар
Сьогодні, 11:33
Сценарій використання Росією ядерної зброї в Україні є малоімовірним, – ГУР
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Депутат Луцькради запропонував підтримати батальйон тероборони фінансово. ВІДЕО Депутат Луцькради запропонував підтримати батальйон тероборони фінансово. ВІДЕО
02 лютий, 12:28
У Луцьку затримали водія з підробленими документами У Луцьку затримали водія з підробленими документами
26 січень, 15:22
«Комунальне майно не може простоювати, а тим більше руйнуватися», – депутат Луцької райради Євгеній Мікоян «Комунальне майно не може простоювати, а тим більше руйнуватися», – депутат Луцької райради Євгеній Мікоян
30 листопад, 2021, 10:00
Тарас Шкітер розповів, чому їздить в інші міста та для чого Луцьку інвестор. ІНТЕРВ'Ю Тарас Шкітер розповів, чому їздить в інші міста та для чого Луцьку інвестор. ІНТЕРВ'Ю
26 листопад, 2021, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якими вакцинами щеплюватися вагітним
Сьогодні, 12:14
 0
Депутат з Чернігівщини за 3 тисячі доларів підробляв у Луцьку документи для ухилянтів. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре
Сьогодні, 11:43
 0
На Донбасі загинув військовий з Волині Павло Лазар
Сьогодні, 11:33
 0
Сценарій використання Росією ядерної зброї в Україні є малоімовірним, – ГУР
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8