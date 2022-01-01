Волинські газовики садять дерева та закликають використовувати електронні квитанції за розподіл газу

Мирослава Тарасюк

Вадим Табенський

Працівники АТ «Волиньгаз» спільно зі спеціалістами Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства посадили понад 6 тисяч 600 саджанців сосни, берези, вільхи та аронії. Висадити гектар лісу вдалось завдяки проєкту газорозподільної компанії «Дерево життя» та акції «Створюємо ліси разом» у рамках програми Президента «Зелена країна».Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».«Волиньгаз» щомісяця друкує 250 тис. паперових квитанцій для споживачів. Якщо 10 000 споживачів відмовляться від паперових квитанцій за розподіл газу, це допоможе зберегти одне дерево. Чим більше людей відмовиться від друкованих квитанцій, то більше користі буде для екології.«Ми показуємо власним прикладом, що висаджуємо дерева задля нашого майбутнього. І наші клієнти теж можуть долучитись до проєкту та зберегти наші природні ресурси, відмовившись від паперових рахунків», - розповідає інженер з охорони навколишнього середовища АТ «Волиньгаз»Перейшовши на електронний рахунок, клієнти не лише збережуть зелені насадження, а ще й дадуть можливість компанії додатково висадити дерева за рахунок заощаджених коштів для друку паперових квитанцій. Міські алеї, сквери, парки, фруктові сади і навіть ліси – все це може з’явитися завдяки споживачам газу області.У світі закликають берегти природні ресурси планети й волинські споживачі мають таку можливість підтримати цю ініціативу, відмовившись від паперових рахунків.Зараз у всіх регіонах нашої країни є дефіцит електроенергії, заклики до економії газу та води, які так потрібні кожному українцю. Споживання має бути максимально відповідальним.Тому відмова від паперових квитанцій для споживачів газу на Волині - це можливість економити електроенергію та воду, які необхідні для їх друку, і, безумовно, економія паперу.Уже давно відмовився від паперових рахунків інженер віддіу стратегії (ГІС) АТ «Волиньгаз»«Електронна квитанція - набагато зручніша та практичніша. Уже чимало наших споживачів теж не користуються паперовими квитанціями. Думаю, що завдяки ініціативі «Дерево життя» ще більше людей перейдуть на електронні», - ділиться думками газовик.Електронні рахунки, які щомісяця з’являються в особистому кабінеті 104.ua, мають ряд переваг у порівнянні із паперовим. Переглянути їх можна будь-якої миті в особистому кабінеті споживача 104.ua та у мобільному додатку. В електронних сервісах 104.ua такі платіжки з’являються швидше, ніж паперові.Щоб відмовитись від паперового рахунку необхідно: в особистому кабінеті ok.104.ua обрати розділ «Розрахунки» та поставити галочку навпроти «Відмовитися від паперового рахунку».Відмова від паперового рахунку – це ще одна цеглинка в нашу спільну Перемогу.«Волиньгаз» продовжує тримати енергетичний фронт держави і працювати та вдосконалюватись заради України. Змінюючись самі, змінюємо країну на краще!