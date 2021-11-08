«Ваша дочка потрапила у ДТП»: на Волині 21-річна шахрайка видурила у пенсіонерки майже 200 тисяч

«Ваша дочка потрапила у ДТП»: на Волині 21-річна шахрайка видурила у пенсіонерки майже 200 тисяч
На Волині поліцейські оперативно встановили зловмисницю, яка ошукала пенсіонерку на майже 200 тисяч за схемою «ваша дочка потрапила у ДТП».

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 25 жовтня, на лінію 102 звернулася 80-річна жителька Володимира і повідомила, що до неї на стаціонарний телефон подзвонила жінка, представившись дочкою, та розповіла, що потрапила у ДТП і перебуває в лікарні у Луцьку. Для лікування їй, мовляв, потрібні кошти, які прийде забрати нібито медсестра.

Вже за декілька хвилин до помешкання пенсіонерки зайшла невідома. Шокована від отриманої новини, потерпіла віддала їй усі гроші, що заощаджувала, у валюті та гривнях. Загалом це близько 200 000 гривень.

Лише після цього володимирчанка зателефонувала до доньки та дізналася, що з нею все гаразд. Зрозумівши, що мала справу із шахраями, пенсіонерка відразу звернулася до поліції.

Завдяки оперативному зверненню правоохоронцям вдалося вийти на слід шахрайки, вже менш ніж за годину її затримали на місцевій автостанції.

Зловмисницею виявилася 21-річна жителька Кіровоградської області. Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що працювала вона у змові із двома спільниками, наразі їх встановлюють.
«Ваша дочка потрапила у ДТП»: на Волині 21-річна шахрайка видурила у пенсіонерки майже 200 тисяч

Відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, йдеться про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому. Досудове розслідування триває.
«Ваша дочка потрапила у ДТП»: на Волині 21-річна шахрайка видурила у пенсіонерки майже 200 тисяч



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Теги: Волинь, шахрайка, гроші, пенсіонерка
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