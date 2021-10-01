Майно «Авангарду» передали у власність Луцькій громаді
Сьогодні, 13:10
Луцька громада отримала у власність стадіон ”Авангард” з комплексом споруд.
Відповідне рішення ухвалили депутати під час 36-ї сесії Луцької міської ради.
Луцька громада отримала від ТЗОВ “Грін Ріелті” у власність комплекс споруд та інше індивідуальне майно стадіону “Авангард”.
Міський стадіон “Авангард”, що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 7а, який був у власності акціонерів футбольного клубу “Волинь”, ще у вересні цього року передали у комунальну власність Луцької громади. Для його обслуговування створили і комунальне підприємство.
Вартість майна стадіону з комплексом споруд, що передають у власність Луцької громади, оцінили у 1 170 300 гривень.
Крім того, у 1 845 800 гривень оцінили інше індивідуально визначене майно стадіону, що передають громаді.
Сьогодні під час сесії затвердили та програму фінансової підтримки стадіону “Авангард” на два місяці цього року.
Програма передбачає виділення коштів з бюджету громади у розмірі 485 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені на оплату праці персоналу комунального підприємства “Стадіон Авангард”, утримання футбольного поля та сплату комунальних платежів.
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Відповідне рішення ухвалили депутати під час 36-ї сесії Луцької міської ради.
Луцька громада отримала від ТЗОВ “Грін Ріелті” у власність комплекс споруд та інше індивідуальне майно стадіону “Авангард”.
Міський стадіон “Авангард”, що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 7а, який був у власності акціонерів футбольного клубу “Волинь”, ще у вересні цього року передали у комунальну власність Луцької громади. Для його обслуговування створили і комунальне підприємство.
Вартість майна стадіону з комплексом споруд, що передають у власність Луцької громади, оцінили у 1 170 300 гривень.
Крім того, у 1 845 800 гривень оцінили інше індивідуально визначене майно стадіону, що передають громаді.
Сьогодні під час сесії затвердили та програму фінансової підтримки стадіону “Авангард” на два місяці цього року.
Програма передбачає виділення коштів з бюджету громади у розмірі 485 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені на оплату праці персоналу комунального підприємства “Стадіон Авангард”, утримання футбольного поля та сплату комунальних платежів.
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