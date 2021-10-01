Майно «Авангарду» передали у власність Луцькій громаді

Луцька громада отримала у власність стадіон ”Авангард” з комплексом споруд.Відповідне рішення ухвалили депутати під час 36-ї сесії Луцької міської ради.Луцька громада отримала від ТЗОВ “Грін Ріелті” у власність комплекс споруд та інше індивідуальне майно стадіону “Авангард”.Міський стадіон “Авангард”, що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 7а, який був у власності акціонерів футбольного клубу “Волинь”, ще у вересні цього року передали у комунальну власність Луцької громади. Для його обслуговування створили і комунальне підприємство.Вартість майна стадіону з комплексом споруд, що передають у власність Луцької громади, оцінили у 1 170 300 гривень.Крім того, у 1 845 800 гривень оцінили інше індивідуально визначене майно стадіону, що передають громаді.Сьогодні під час сесії затвердили та програму фінансової підтримки стадіону “Авангард” на два місяці цього року.Програма передбачає виділення коштів з бюджету громади у розмірі 485 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені на оплату праці персоналу комунального підприємства “Стадіон Авангард”, утримання футбольного поля та сплату комунальних платежів.