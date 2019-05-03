Чому під час віялових відключень зникає зв'язок та інтернет
Сьогодні, 13:40
Якщо відключення електроенергії є тривалими і масштабними, абоненти можуть відчувати складнощі зі зв’язком та інтернетом. Мобільні оператори Vodafone, lifecell та Київстар пояснили, чому під час відключень світла у них почав зникати як голосовий звʼязок, так і мобільний інтернет.
Про це інформуєLiga.Tech.
Зазначається, що через відключення електроенергії базові станції втрачають живлення. А оператори не встигають доставити скрізь генератори.
«Це пов’язано з тим, що доставлення альтернативних елементів живлення одночасно до великої кількості базових станцій та технічних майданчиків потребує часу», – йдеться у відповіді.
Робота обладнання мобільних звʼязку та інтернету залежить від електропостачання. Усі базові станції оснащені резервними джерелами живлення – батареями, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. У середньому вони можуть забезпечувати роботу протягом 4-5 год. після вимкнення електроенергії, згідно з поясненнями операторів.
Якщо це прогнозоване відключення або короткострокова відсутність живлення, мобільна мережа автоматично переходить на резервні джерела і продовжує роботу. Але якщо за цей час живлення не з’являється – доводиться переходити на генератори.
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Про це інформуєLiga.Tech.
Зазначається, що через відключення електроенергії базові станції втрачають живлення. А оператори не встигають доставити скрізь генератори.
«Це пов’язано з тим, що доставлення альтернативних елементів живлення одночасно до великої кількості базових станцій та технічних майданчиків потребує часу», – йдеться у відповіді.
Робота обладнання мобільних звʼязку та інтернету залежить від електропостачання. Усі базові станції оснащені резервними джерелами живлення – батареями, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. У середньому вони можуть забезпечувати роботу протягом 4-5 год. після вимкнення електроенергії, згідно з поясненнями операторів.
Якщо це прогнозоване відключення або короткострокова відсутність живлення, мобільна мережа автоматично переходить на резервні джерела і продовжує роботу. Але якщо за цей час живлення не з’являється – доводиться переходити на генератори.
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