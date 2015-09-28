Лучан просять зменшити споживання електроенергії до мінімуму

Лучан просять зменшити споживання електроенергії до мінімуму
Мер Луцька Ігор Поліщук просить усіх жителів громади та підприємців економити електроенергію.

Про це він написав на своїй сторінці у телеграм-каналі.

"Звертаюсь до вас з проханням в найближчий час зменшити споживання електроенергії до мінімуму. Необхідно вимкнути додаткове освітлення, підсвітки, вивіски та інше обладнання, без якого поки що можна обійтись. З проханням ощадливо використовувати електроенергію звертаюсь і до усіх жителів - побутових споживачів нашої громади", - йдеться в повідомленні.

Поліщук зазначив, що в місті зменшили вуличне освітлення до мінімуму, в окремих селах громади вуличне освітлення вимкнене взагалі. Кількість тролейбусів, які щодня виходять на маршрути зменшена на 11 одиниць транспорту. Вжито інших заходів щодо економії електроенергії.

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Теги: Луцьк, електроенергія, економія
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