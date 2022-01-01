27 жовтня у Луцьку відбудеться прощання із загиблим Героєм Віталієм Шубою

Віталієм Шубою.



Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.



Лучанин Шуба Віталій Іванович, 19.07.1999 року народження, проходив військову службу за контрактом з 26 вересня 2019 року на посаді снайпера. Загинув ще 16 березня 2022 року під час виконання службово-бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в Маріуполі Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 27 жовтня, об 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбудеться прощання із загиблим на війні лучаниномПро це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.Лучанин Шуба Віталій Іванович, 19.07.1999 року народження, проходив військову службу за контрактом з 26 вересня 2019 року на посаді снайпера. Загинув ще 16 березня 2022 року під час виконання службово-бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в Маріуполі Донецької області.Вічна пам'ять!

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