27 жовтня у Луцьку відбудеться прощання із загиблим Героєм Віталієм Шубою
Сьогодні, 17:15
У четвер, 27 жовтня, об 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбудеться прощання із загиблим на війні лучанином Віталієм Шубою.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Шуба Віталій Іванович, 19.07.1999 року народження, проходив військову службу за контрактом з 26 вересня 2019 року на посаді снайпера. Загинув ще 16 березня 2022 року під час виконання службово-бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в Маріуполі Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Шуба Віталій Іванович, 19.07.1999 року народження, проходив військову службу за контрактом з 26 вересня 2019 року на посаді снайпера. Загинув ще 16 березня 2022 року під час виконання службово-бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в Маріуполі Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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