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27 жовтня у Луцьку відбудеться прощання із загиблим Героєм Віталієм Шубою

27 жовтня у Луцьку відбудеться прощання із загиблим Героєм Віталієм Шубою
У четвер, 27 жовтня, об 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбудеться прощання із загиблим на війні лучанином Віталієм Шубою.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.

Лучанин Шуба Віталій Іванович, 19.07.1999 року народження, проходив військову службу за контрактом з 26 вересня 2019 року на посаді снайпера. Загинув ще 16 березня 2022 року під час виконання службово-бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в Маріуполі Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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