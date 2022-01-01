Хотіли зекономити: волинські митники викрили оборудки підприємства, яке ввозило каву та побутові прилади

Хотіли зекономити: волинські митники викрили оборудки підприємства, яке ввозило каву та побутові прилади
Завдяки співпраці з польськими колегами волинські митники викрили оборудки місцевого підприємства. Його керівник спільно з декларантом систематично вчиняли дії, спрямовані на зменшення розміру митних платежів, які нараховувались під час імпорту товарів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Зокрема, уже задокументовано 4 епізоди правопорушень з фактами заниження платежів на понад 1,6 млн грн. Встановлено, що це товариство кілька разів ввозило через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" каву, побутові прилади, гігієнічні засоби та інші товари широкого вжитку. До митного оформлення подавали інвойси, що засвідчували ціну товарів у рази нижчу, ніж реальна. Наявність двох різних пакетів товаросупровідних документів під час експорту та імпорту вантажів виявили через співставлення даних про перетин кордону під час виїзду перевізника з Європейського Союзу та в'їзду в Україну. Службові копії експортних декларацій були отримані Волинської митницею у рамках адміністративної допомоги від митних органів Республіки Польща.

Відповідно до ст. 485 Митного кодексу заявлення в митній декларації з метою зменшення розміру митних платежів неправдивих відомостей щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору (контракту) тягнуть за собою штрафні санкції. Їх застосують до цього недоброчесного імпортера.

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Теги: Волинська митниця, оборудки
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