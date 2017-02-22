На Волині не освітлюватимуть автошляхи після 22 години

На Волині не освітлюватимуть автошляхи після 22 години
На дорогах Волині скорочують час освітлення автошляхів.

Про це інформують у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

Для зменшення навантаження на енергосистему регіону скорочують час зовнішнього освітлення автошляхів державного значення в межах Волинської області. Світло вмикатимуть з настанням сутінків до 22.00 години.

Таке обмеження не застосовується до ділянок автодоріг на території контрольно-пропускних пунктів та підходах до них, вони освітлюватимуться впродовж темної пори доби.

"Закликаємо водіїв та інших учасників дорожнього руху бути обачними і відповідальними на автошляхах, особливо в межах населених пунктів та перед пішохідними переходами, та дбати про власну безпеку й безпеку оточуючих людей!" - наголошують у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

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Теги: Волинь, дороги, ліхтарі, освітлення
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