На Волині не освітлюватимуть автошляхи після 22 години





Про це



Для зменшення навантаження на енергосистему регіону скорочують час зовнішнього освітлення автошляхів державного значення в межах Волинської області. Світло вмикатимуть з настанням сутінків до 22.00 години.



Таке обмеження не застосовується до ділянок автодоріг на території контрольно-пропускних пунктів та підходах до них, вони освітлюватимуться впродовж темної пори доби.



"Закликаємо водіїв та інших учасників дорожнього руху бути обачними і відповідальними на автошляхах, особливо в межах населених пунктів та перед пішохідними переходами, та дбати про власну безпеку й безпеку оточуючих людей!" - наголошують у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На дорогах Волині скорочують час освітлення автошляхів.Про це інформують у Службі автомобільних доріг у Волинській області.Для зменшення навантаження на енергосистему регіону скорочують час зовнішнього освітлення автошляхів державного значення в межах Волинської області. Світло вмикатимуть з настанням сутінків до 22.00 години.Таке обмеження не застосовується до ділянок автодоріг на території контрольно-пропускних пунктів та підходах до них, вони освітлюватимуться впродовж темної пори доби."Закликаємо водіїв та інших учасників дорожнього руху бути обачними і відповідальними на автошляхах, особливо в межах населених пунктів та перед пішохідними переходами, та дбати про власну безпеку й безпеку оточуючих людей!" - наголошують у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

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