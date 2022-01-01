Іранські дрони по Україні можуть запускати з білоруської частини зони відчуження, – «Беларускі Гаюн»





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Активісти зазначили, що їхні джерела не повідомляли про запуски дронів із Білорусі. Тож учасники групи проаналізували, звідки могли запускати безпілотники. У пошуку локацій допомогли свідки, які фіксували напрямок польоту дронів в Україні.



«Ми підсумували, якщо дрони-камікадзе справді запускали з Білорусі, то є лише одна територія, де це може відбуватися, — Білоруський сектор зони відчуження ЧАЕС (Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник)», — йдеться у повідомленні.



Активісти кажуть, що більшість року цей заповідник закритий і там немає нікого, крім охорони. Також там є місця, де немає мобільного зв'язку та інтернету.



Завдяки супутниковим знімкам «Беларускі Гаюн» виділив декілька зон у заповіднику, де помітні мінімальні зміни місцевості за останні декілька місяців. Серед них — село Уласи, яке розташовується лише за 4,5 км від кордону з Україною. До найближчого села, де проживають люди, майже 20 км.



«На супутникових знімках видно, що в останні місяці там з'явилися протоптані стежки, трохи розчищено дороги для проїзду і, ймовірно, вирубано кущі», — кажуть активісти.



Ще одним можливим місцем запуску може бути село Кожушки. Поряд помітили нові дороги, тож активісти припускають, що там почала часто їздити техніка.



Іранські дрони



Від початку повномасштабної війни Іран публічно декларував позицію нейтралітету та виступав за припинення вогню і політико-дипломатичне врегулювання. Однак країна постачає російським військам свої бойові дрони-камікадзе, які окупанти останнім часом активно використовують в Україні.



Іран офіційно відкидає звинувачення в постачанні зброї для російських військ, а самі окупанти намагаються замаскувати іранське обладнання під російською назвою «Герань-2».



Нещодавно іранські чиновники анонімно підтвердили для Reuters плани передати Росії додаткові безпілотники та балістичні ракети класу «земля — земля». Вони також заперечили, що передання зброї порушує резолюцію Радбезу ООН, і заявили, що територія використання безпілотників — «це не проблема продавця».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іранські дрони-камікадзе, якими Росія атакує України, можуть потай запускати з частини Чорнобильської зони відчуження у Білорусі.Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн», пише Громадське.Активісти зазначили, що їхні джерела не повідомляли про запуски дронів із Білорусі. Тож учасники групи проаналізували, звідки могли запускати безпілотники. У пошуку локацій допомогли свідки, які фіксували напрямок польоту дронів в Україні.«Ми підсумували, якщо дрони-камікадзе справді запускали з Білорусі, то є лише одна територія, де це може відбуватися, — Білоруський сектор зони відчуження ЧАЕС (Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник)», — йдеться у повідомленні.Активісти кажуть, що більшість року цей заповідник закритий і там немає нікого, крім охорони. Також там є місця, де немає мобільного зв'язку та інтернету.Завдяки супутниковим знімкам «Беларускі Гаюн» виділив декілька зон у заповіднику, де помітні мінімальні зміни місцевості за останні декілька місяців. Серед них — село Уласи, яке розташовується лише за 4,5 км від кордону з Україною. До найближчого села, де проживають люди, майже 20 км.«На супутникових знімках видно, що в останні місяці там з'явилися протоптані стежки, трохи розчищено дороги для проїзду і, ймовірно, вирубано кущі», — кажуть активісти.Ще одним можливим місцем запуску може бути село Кожушки. Поряд помітили нові дороги, тож активісти припускають, що там почала часто їздити техніка.Від початку повномасштабної війни Іран публічно декларував позицію нейтралітету та виступав за припинення вогню і політико-дипломатичне врегулювання. Однак країна постачає російським військам свої бойові дрони-камікадзе, які окупанти останнім часом активно використовують в Україні.Іран офіційно відкидає звинувачення в постачанні зброї для російських військ, а самі окупанти намагаються замаскувати іранське обладнання під російською назвою «Герань-2».Нещодавно іранські чиновники анонімно підтвердили для Reuters плани передати Росії додаткові безпілотники та балістичні ракети класу «земля — земля». Вони також заперечили, що передання зброї порушує резолюцію Радбезу ООН, і заявили, що територія використання безпілотників — «це не проблема продавця».

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