На Волині – перевантаження електромереж
Сьогодні, 17:55
На Волині ввели графіки обмежень використання електроенергії (аварійні відключення). Зокрема, найскладніша ситуація в адміністративному центрі області.
Про це повідомив гендиректор «Волиньобленерго» Сергій Севідов під час засідання Ради оборони області, інформують в ОВА.
На засіданні одним із розглянутих питань було – ліквідація наслідків ракетного удару по енергооб’єктах Волині та заходи, які вживають для стабільності електропостачання.
"Пропускна здатність електромереж області – обмежена. Тож знову звертаюсь до волинян з проханням зменшити електроспоживання", - сказав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Нагадаємо, мер Луцька Ігор Поліщук просить усіх жителів громади та підприємців економити електроенергію.
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Про це повідомив гендиректор «Волиньобленерго» Сергій Севідов під час засідання Ради оборони області, інформують в ОВА.
На засіданні одним із розглянутих питань було – ліквідація наслідків ракетного удару по енергооб’єктах Волині та заходи, які вживають для стабільності електропостачання.
"Пропускна здатність електромереж області – обмежена. Тож знову звертаюсь до волинян з проханням зменшити електроспоживання", - сказав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Нагадаємо, мер Луцька Ігор Поліщук просить усіх жителів громади та підприємців економити електроенергію.
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