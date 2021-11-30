На Волині – перевантаження електромереж

На Волині – перевантаження електромереж
На Волині ввели графіки обмежень використання електроенергії (аварійні відключення). Зокрема, найскладніша ситуація в адміністративному центрі області.

Про це повідомив гендиректор «Волиньобленерго» Сергій Севідов під час засідання Ради оборони області, інформують в ОВА.

На засіданні одним із розглянутих питань було – ліквідація наслідків ракетного удару по енергооб’єктах Волині та заходи, які вживають для стабільності електропостачання.

"Пропускна здатність електромереж області – обмежена. Тож знову звертаюсь до волинян з проханням зменшити електроспоживання", - сказав голова ОВА Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, мер Луцька Ігор Поліщук просить усіх жителів громади та підприємців економити електроенергію.

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Теги: Волинь, електрика, світло, електроенергія, економія
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