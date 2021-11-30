На Волині – перевантаження електромереж





Про це повідомив гендиректор «Волиньобленерго» Сергій Севідов під час засідання Ради оборони області, інформують в ОВА.



На засіданні одним із розглянутих питань було – ліквідація наслідків



"Пропускна здатність електромереж області – обмежена. Тож знову звертаюсь до волинян з проханням зменшити електроспоживання", - сказав голова ОВА Юрій Погуляйко.



Нагадаємо, мер Луцька Ігор Поліщук просить усіх жителів громади та підприємців економити електроенергію.



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