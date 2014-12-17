Що таке аварійні відключення, та чому їх неможливо спрогнозувати

Що таке аварійні відключення, та чому їх неможливо спрогнозувати
Графік аварійних відключень (ГАВ) виконують протягом 15 хв від моменту отримання розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго».

Про це повідомляють у Волинській ОВА.

Порядок застосування черг, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.

Графік аварійних відключень – це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.

Ці графіки застосовують, коли є дефіцит обсягів виробництва електроенергії і потрібно швидко знизити навантаження на об’єднану енергосистему України за допомогою відключення ліній електропередачі. Їхнє відключення відбувається залежно від величини недостатніх потужностей.

Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії. Графік відключень електроенергії надати неможливо, оскільки відключення є не плановими, а аварійними.
Інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану.

Щоб зменшити кількість та тривалість вимушених аварійних відключень закликають волинян з 7:00 до 23:00 самостійно мінімалізувати використання енерговитратних приладів.

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Теги: аварійні відключення
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