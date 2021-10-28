Що робити, якщо вам відмовляють у щепленні: прості поради





Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.



Для початку запитайте та занотуйте ім’я, прізвище, по батькові та посаду медичного працівника, який відмовив вам у щепленні, а також дізнайтеся, на якій підставі не хочуть вакцинувати.



Відсутність декларації з лікарем або місцевої прописки не може бути приводом для відмови. Наполягайте, що це незаконно.



Якщо поясненням є те, що заради вас не хочуть відкривати новий флакон коронавірусної вакцини, адже немає інших охочих, то посилайтеся на лист МОЗ від 2 лютого 2022 року про те, що відкривати флакон із багатодозною вакциною можна з приходом першого пацієнта.



Якщо вам далі відмовляють, зробіть наступне:



- Зверніться до головного лікаря (керівника) медзакладу і поясніть суть проблеми.

- Якщо це не допомогло – напишіть офіційну скаргу до департаменту/управління охорони здоров’я вашого міста чи області. Контакти можна знайти за

- Скаргу також можна подати, подзвонивши в контакт-центр МОЗ – 0 800 60 20 19, або

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хоч про коронавірус зараз майже не говорять, він нікуди не зник. Чи не щодня в Україні фіксують нових хворих. Тож, дуже важливо вакцинуватися, аби легше перенести хворобу. У МОЗ наголошують, що головне – не погоджуватися, якщо вам відмовляють у щепленні. Натомість варто одразу звернутися до керівництва медзакладу чи навіть у виші структури.Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.Для початку запитайте та занотуйте ім’я, прізвище, по батькові та посаду медичного працівника, який відмовив вам у щепленні, а також дізнайтеся, на якій підставі не хочуть вакцинувати.Відсутність декларації з лікарем або місцевої прописки не може бути приводом для відмови. Наполягайте, що це незаконно.Якщо поясненням є те, що заради вас не хочуть відкривати новий флакон коронавірусної вакцини, адже немає інших охочих, то посилайтеся на лист МОЗ від 2 лютого 2022 року про те, що відкривати флакон із багатодозною вакциною можна з приходом першого пацієнта.Якщо вам далі відмовляють, зробіть наступне:- Зверніться до головного лікаря (керівника) медзакладу і поясніть суть проблеми.- Якщо це не допомогло – напишіть офіційну скаргу до департаменту/управління охорони здоров’я вашого міста чи області. Контакти можна знайти за посиланням - Скаргу також можна подати, подзвонивши в контакт-центр МОЗ – 0 800 60 20 19, або заповнивши електронну форму за посиланням.



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