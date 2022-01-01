Погода у Луцьку на завтра, 26 жовтня
Сьогодні, 20:00
До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі 26 жовтня підніметься від 10°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: 26 жовтня відзначається день пам'яті святого Карпа. У минулі часи цей день називали лазневий побут. На полиці протопленої лазні настоювали у молоці цілющі трави. Цього дня уважно слухали півня. Якщо півень починав співати раніше дев'яти годин вечора, назавтра очікували дощ.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі 26 жовтня підніметься від 10°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: 26 жовтня відзначається день пам'яті святого Карпа. У минулі часи цей день називали лазневий побут. На полиці протопленої лазні настоювали у молоці цілющі трави. Цього дня уважно слухали півня. Якщо півень починав співати раніше дев'яти годин вечора, назавтра очікували дощ.
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