Погода у Луцьку на завтра, 26 жовтня

До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі 26 жовтня підніметься від 10°С до 14°С.Народний прогноз погоди: 26 жовтня відзначається день пам'яті святого Карпа. У минулі часи цей день називали лазневий побут. На полиці протопленої лазні настоювали у молоці цілющі трави. Цього дня уважно слухали півня. Якщо півень починав співати раніше дев'яти годин вечора, назавтра очікували дощ.