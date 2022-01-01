Яка ситуація на Волинському та інших напрямках

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них - Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське і Вугледар Донецької області та Нова Кам’янка на Херсонщині.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по українській території.На інших напрямках ворог здійснював обстріли:на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Сеньківка і Кам’янська Слобода Чернігівської області та Рожковичі, Басівка і Попівка Сумської області. Застосовував ударні БпЛА;на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча;на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка;на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новоєгорівка, Терни, Зарічне та Ямполівка;на Бахмутському напрямку – з озброєння танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Іванград, Білогорівка, Майорськ, Соледар та Опитне;на Авдіївському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське.На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Російські окупанти продовжують здійснювати мінування ділянок місцевості вздовж берегової лінії річки Дніпро. Намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 55 вильотів БпЛА різних типів.Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.