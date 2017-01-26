Мобілізація на Волині: скільки повісток вже вручили і скількох покарали за неявку до військкомату

В Україні триває загальна мобілізація. Вона продовжуватиметься до завершення воєнного стану. Станом на 25 жовтня на Волині вже вручили понад 32 тисячі повісток.Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Волинського обласного центру комплектування та соціальної підтримки – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботиВін додав, що із цієї кількості до центрів комплектування та соціальної підтримки не прибули приблизно 1200 людей.«На порушників наклали 797 адміністративних штрафів на суму 1 мільйон 461 тисяча 320 гривень та порушено 113 кримінальних проваджень», – додав Свадовський.Зауважимо, що за неявку у центр комплектування та соціальної підтримки може бути накладена адміністративна та кримінальна відповідальність.Якщо призовник отримав повістку, підписався про її отримання, але не прийшов, то можуть накласти адміністративний штраф. Натомість кримінальна відповідальність загрожує виключно після проходження медкомісії, якщо призовник не з’явився на наступну повістку.Військові також наголошують, що видача повістки не означає, що військовозобов'язаного мобілізують до лав ЗСУ. Її видають з метою уточнення військово-облікових даних, стану здоров'я і, за потреби, у разі необхідності доукомплектації представниками певних спеціальностей – призову до війська.Окрім того, наголошує Павло Свадовський, вручення повістки можливе в будь-якому незабороненому законодавством місці.