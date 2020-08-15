Які є види головного болю та як з ними боротися





Про це пише



90% всіх первинних головних болів поділяються на три типи:



- головний біль напруги,

- мігрень,

- кластерний головний біль.

- Головний біль напруги



Головний біль напруги найчастіше надокучає людям. Серед головних його ознак:



- слабка чи середня інтенсивність,

- він не пульсує, а тисне та симетрично відчувається з усіх боків,

- триває від 30 хвилин до 7 днів.



Перед головним болем напруги людина може відчувати втому чи стрес. Він не посилюється від фізичних рухів, але може спричинити біль у м'язах шиї, плечей чи голови.



Що робити



Гострі головні болі, які виникають не частіше 15 разів на місяць, лікують знеболювальними: нестероїдними протизапальними препаратами, наприклад, ібупрофеном. Але більш як 9 днів на місяць їх приймати не можна – від них може розвинутись лікарсько-індукований головний біль, тобто напади відбуватимуться через прийом знеболювальних.



Мігрень



Мігрень – це тривалі напади сильного або помірного болю. З нею стикаються до 12% дорослих у всьому світу (кожен восьмий). Мігрень з'являється з різних причин: стрес, фізичне навантаження, втома, голод, різкі запахи, недосипання, ліки – у кожного може бути свій тригер.



Що робити



Лікувати мігрень можна регулярно, щоб запобігати майбутнім приступам, а можна точково, щоб блокувати напад, як тільки з'явилися перші симптоми. Призначення препаратів слід довірити лікарю.



Легкі напади мігрені долають знеболювальними, такими як ібупрофен, що показав високу ефективність.



У випадках, коли знеболювальні не допомагають, лікарі прописують триптани. Вони не просто знімають біль, а порушують механізм мігрені. Ці препарати не можна приймати більш як 9 днів на місяць, знову ж таки через ймовірність розвитку лікарсько-індукованого болю.



Кластерний головний біль



Це найважча форма первинного головного болю – раптовий та надзвичайно сильний. Він досить рідкісний – вражає менш як 1% людей, здебільшого чоловіків. А початися може у будь-якому віці.



Від мігрені кластерний головний біль відрізняється почуттям неспокою – людина стає надмірно активною, перезбудженою. А під час мігрені навпаки хочеться спокою та тиші.



Цей вид болю завжди вражає один бік голови, часто позаду або навколо одного ока. Органи чуття (ніс та очі) на ураженому боці можуть стати червоними чи опухлими та почати сльозитися. Біль зазвичай продовжується до 3 годин, частіше виникає вночі. Але може повторюватись до 8 разів на день.



Люди з кластерними болями часто мають родичів з такою ж особливістю. Погіршити стан можуть алкоголь та куріння.



Що робити



Кластерний біль голови – нестерпний, тому препарати потрібні не тільки для полегшення нападу, але й для профілактики. На 20 – 30 хвилин симптоми знімають триптани – ліки, які використовують при мігрені. Ефективним, але специфічним є вдихання 100% кисню. Лікарі його рекомендують, оскільки цей метод швидко допомагає подолати біль і не має побічних ефектів.



Крім цього, пацієнтам можуть приписати зрошення носа спреєм лідокаїну та ерготамін у вигляді таблеток.



Інші види головного болю



Різноманітність головного болю велика: біль після травми голови, біль через синусит або артрит і навіть (дуже рідко) через пухлину, яка тисне на мозок.



Загалом більшість видів головного болю не є небезпечними. Однак потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря, якщо головний біль з'явився раптово і за кілька секунд або хвилин стає дуже сильним, або його супроводжують судоми, оніміння, сплутаність свідомості, втрата зору.



Коли головний біль заважає спати та нормально жити, потрібно звернутися до терапевта чи невролога. Лікарю можна допомогти, почавши заздалегідь вести щоденник головного болю. У ньому варто описувати силу та тривалість нападу, додаткові симптоми, ліки, які приймаєте, та ймовірні тригери. Такий щоденник потрібний, щоб поставити точний діагноз, не пропустити тривожні дзвіночки та відстежувати лікування.



Медики можуть порадити КТ чи МРТ, якщо помітять незвичайні симптоми. Проте більшості людей ці методи діагностики не потрібні. До прийому лікаря і без його рекомендації жодних обстежень робити не потрібно.



Важливо стежити за своїм здоров'я. Можливо, напади головного болю припиняться, якщо змінити спосіб життя: кинути курити, пити менше алкоголю, повноцінно харчуватися, більше гуляти на вулиці та висипатися. Така профілактика буде корисною для всього організму.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головний біль – найпоширеніша форма болю, з якою стикається, мабуть, кожен. Лікарі виділяють первинний головний біль та вторинний. Перший не пов'язаний із захворюваннями, а другий – це симптом іншої недуги.Про це пише 24 канал. 90% всіх первинних головних болів поділяються на три типи:- головний біль напруги,- мігрень,- кластерний головний біль.- Головний біль напругиГоловний біль напруги найчастіше надокучає людям. Серед головних його ознак:- слабка чи середня інтенсивність,- він не пульсує, а тисне та симетрично відчувається з усіх боків,- триває від 30 хвилин до 7 днів.Перед головним болем напруги людина може відчувати втому чи стрес. Він не посилюється від фізичних рухів, але може спричинити біль у м'язах шиї, плечей чи голови.Гострі головні болі, які виникають не частіше 15 разів на місяць, лікують знеболювальними: нестероїдними протизапальними препаратами, наприклад, ібупрофеном. Але більш як 9 днів на місяць їх приймати не можна – від них може розвинутись лікарсько-індукований головний біль, тобто напади відбуватимуться через прийом знеболювальних.Мігрень – це тривалі напади сильного або помірного болю. З нею стикаються до 12% дорослих у всьому світу (кожен восьмий). Мігрень з'являється з різних причин: стрес, фізичне навантаження, втома, голод, різкі запахи, недосипання, ліки – у кожного може бути свій тригер.Лікувати мігрень можна регулярно, щоб запобігати майбутнім приступам, а можна точково, щоб блокувати напад, як тільки з'явилися перші симптоми. Призначення препаратів слід довірити лікарю.Легкі напади мігрені долають знеболювальними, такими як ібупрофен, що показав високу ефективність.У випадках, коли знеболювальні не допомагають, лікарі прописують триптани. Вони не просто знімають біль, а порушують механізм мігрені. Ці препарати не можна приймати більш як 9 днів на місяць, знову ж таки через ймовірність розвитку лікарсько-індукованого болю.Це найважча форма первинного головного болю – раптовий та надзвичайно сильний. Він досить рідкісний – вражає менш як 1% людей, здебільшого чоловіків. А початися може у будь-якому віці.Від мігрені кластерний головний біль відрізняється почуттям неспокою – людина стає надмірно активною, перезбудженою. А під час мігрені навпаки хочеться спокою та тиші.Цей вид болю завжди вражає один бік голови, часто позаду або навколо одного ока. Органи чуття (ніс та очі) на ураженому боці можуть стати червоними чи опухлими та почати сльозитися. Біль зазвичай продовжується до 3 годин, частіше виникає вночі. Але може повторюватись до 8 разів на день.Люди з кластерними болями часто мають родичів з такою ж особливістю. Погіршити стан можуть алкоголь та куріння.Кластерний біль голови – нестерпний, тому препарати потрібні не тільки для полегшення нападу, але й для профілактики. На 20 – 30 хвилин симптоми знімають триптани – ліки, які використовують при мігрені. Ефективним, але специфічним є вдихання 100% кисню. Лікарі його рекомендують, оскільки цей метод швидко допомагає подолати біль і не має побічних ефектів.Крім цього, пацієнтам можуть приписати зрошення носа спреєм лідокаїну та ерготамін у вигляді таблеток.Різноманітність головного болю велика: біль після травми голови, біль через синусит або артрит і навіть (дуже рідко) через пухлину, яка тисне на мозок.Загалом більшість видів головного болю не є небезпечними. Однак потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря, якщо головний біль з'явився раптово і за кілька секунд або хвилин стає дуже сильним, або його супроводжують судоми, оніміння, сплутаність свідомості, втрата зору.Коли головний біль заважає спати та нормально жити, потрібно звернутися до терапевта чи невролога. Лікарю можна допомогти, почавши заздалегідь вести щоденник головного болю. У ньому варто описувати силу та тривалість нападу, додаткові симптоми, ліки, які приймаєте, та ймовірні тригери. Такий щоденник потрібний, щоб поставити точний діагноз, не пропустити тривожні дзвіночки та відстежувати лікування.Медики можуть порадити КТ чи МРТ, якщо помітять незвичайні симптоми. Проте більшості людей ці методи діагностики не потрібні. До прийому лікаря і без його рекомендації жодних обстежень робити не потрібно.Важливо стежити за своїм здоров'я. Можливо, напади головного болю припиняться, якщо змінити спосіб життя: кинути курити, пити менше алкоголю, повноцінно харчуватися, більше гуляти на вулиці та висипатися. Така профілактика буде корисною для всього організму.

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