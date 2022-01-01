Незабаром Німеччина надасть Україні установки MARS, гаубиці та постачатиме систем ППО
Сьогодні, 22:29
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив у вівторок про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць.
Також Німеччина продовжить постачання систем протиповітряної оборони, - пише "Інтерфакс-Україна".
"Скоро буде поставлено 2 системи MARS і 4 гаубиці", - сказав Штайнмаєр на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Говорячи про шляхи пошуку миру в Україні, він сказав, звертаючись до Зеленського: "Я згоден з вами, що потрібний справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може викликати нову війну".
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Також Німеччина продовжить постачання систем протиповітряної оборони, - пише "Інтерфакс-Україна".
"Скоро буде поставлено 2 системи MARS і 4 гаубиці", - сказав Штайнмаєр на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Говорячи про шляхи пошуку миру в Україні, він сказав, звертаючись до Зеленського: "Я згоден з вами, що потрібний справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може викликати нову війну".
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