Незабаром Німеччина надасть Україні установки MARS, гаубиці та постачатиме систем ППО

Незабаром Німеччина надасть Україні установки MARS, гаубиці та постачатиме систем ППО
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив у вівторок про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць.

Також Німеччина продовжить постачання систем протиповітряної оборони, - пише "Інтерфакс-Україна".

"Скоро буде поставлено 2 системи MARS і 4 гаубиці", - сказав Штайнмаєр на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Говорячи про шляхи пошуку миру в Україні, він сказав, звертаючись до Зеленського: "Я згоден з вами, що потрібний справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може викликати нову війну".

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Теги: Україна, війна, Німеччина, допомога
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