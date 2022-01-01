26 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналіст та письменник(на фото).Крім того, особисте свято сьогодні у начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарстваТакож день народження цього дня святкує заступник луцького мера, керуючий справами виконкому, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, ексдепутат Луцької міської ради Аркадій Соломатін, один з лідерів ультрас луцької "Волині"За православним календарем 26 жовтня іменини святкують ті, кого нарекли Микитами.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.26 жовтня 2010 року у Луцьку відкрили студентську поліклініку.У 2012 році в Луцьку відкрили торгово-розважальний комплекс «Сіті-парк».