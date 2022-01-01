Добрі новини від ВолиньPost за 25 жовтня
25 жовтень, 23:18
В українців світло ‒ всередині, тож тимчасові припинення електропостачання нас точно не лякають. Не романтизуємо, але провести вечір в компанії рідних людей при свічках ‒ точно не погана ідея. І, звісно, читайте добрі новини від ВолиньPost.
У постійній рубриці нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 25 жовтня:
Українські воїни самостійно перетворили пікап на «Град». ВІДЕО
Із російського металобрухту зробили прекрасне! Українські військові у боях з росіянами використовують власноруч створені реактивні системи залпового вогню.
Одну з таких імпровізованих РСЗВ продемонстрували бійці Криворізької окремої бригади тероборони. Вони використовують шасі пікапа Mitsubishi L200 для самохідної пускової установки.
Машина отримала три направляючі для пусків 122-мм реактивних боєприпасів від РСЗВ БМ-21 “Град”. Вони були демонтовані зі знищеної російської пускової реактивну установки.
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В українських лікарнях з’явиться послуга «духовна опіка»
В українських лікарнях відтепер офіційно працюватимуть капелани – військові священнослужителі. Перших капеланів офіційно прийняли на роботу до медзакладів Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини.
У МОЗ наголошують, що в умовах повномасштабної війни важливо запровадити цілісний підхід не лише до надання медичної допомоги постраждалим фізично, але й враховувати психосоціальні потреби кожного пацієнта.
"Передбачається, що до роботи на посаді "капелан в охороні здоров’я" допускаються особи, які здобули вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Богослов’я" або вищу духовну освіту еквівалентного рівня, із умовою до 1 січня 2026 року пройти спеціалізацію за фахом "Клінічне душпастирство", – резюмують у відомстві.
Росія за добу втратила у війні з Україною майже пів тисячі вояків, літак і три гелікоптери
Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб;
танків ‒ 2 611 (+21) од;
бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од;
артилерійських систем – 1 674 (+1) од;
РСЗВ – 377 (+2) од;
засобів ППО ‒ 190 (+1) од;
літаків – 271 (+1) од;
гелікоптерів – 248 (+3) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2);
крилатих ракет ‒ 350 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,
спеціальної техніки ‒ 149 (+0).
«Тут ракети, а я народжую»: за вихідні у Волинському перинатальному народилися 22 дитини
За вихідні, 22 та 23 жовтня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилися 22 малюки. Одна з жінок народжувала безпосередньо під ракетного обстрілу енергетичного об'єкта зранку 22 жовтня. Утім все минулося добре.
"Жодна дитина не замерзла. Жодній дитині не стало гірше. В повному об’ємі надавалася допомога, проводилася штучна вентиляція легень", – розповів медичний директор з неонатології Микола Гнатів.
Лучанин Монатік назвав суму коштів, яку зібрав за три концерти
Український артист з Луцька Монатік продовжує проводити концерти. Перед виступами туру ART Оборона він провів аукціон, завдяки якому зібрав понад 113 тисяч гривень.
Артист поділився, що перед виступами у межах туру ART Оборона він провів благодійний аукціон. Він розігрував ексклюзивні поштові марки, футболки і шеврон. Всі кошти підуть платформі UNITED24, що заснована Володимиром Зеленським.
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У постійній рубриці нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 25 жовтня:
Українські воїни самостійно перетворили пікап на «Град». ВІДЕО
Із російського металобрухту зробили прекрасне! Українські військові у боях з росіянами використовують власноруч створені реактивні системи залпового вогню.
Одну з таких імпровізованих РСЗВ продемонстрували бійці Криворізької окремої бригади тероборони. Вони використовують шасі пікапа Mitsubishi L200 для самохідної пускової установки.
Машина отримала три направляючі для пусків 122-мм реактивних боєприпасів від РСЗВ БМ-21 “Град”. Вони були демонтовані зі знищеної російської пускової реактивну установки.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
В українських лікарнях з’явиться послуга «духовна опіка»
В українських лікарнях відтепер офіційно працюватимуть капелани – військові священнослужителі. Перших капеланів офіційно прийняли на роботу до медзакладів Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини.
У МОЗ наголошують, що в умовах повномасштабної війни важливо запровадити цілісний підхід не лише до надання медичної допомоги постраждалим фізично, але й враховувати психосоціальні потреби кожного пацієнта.
"Передбачається, що до роботи на посаді "капелан в охороні здоров’я" допускаються особи, які здобули вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Богослов’я" або вищу духовну освіту еквівалентного рівня, із умовою до 1 січня 2026 року пройти спеціалізацію за фахом "Клінічне душпастирство", – резюмують у відомстві.
Росія за добу втратила у війні з Україною майже пів тисячі вояків, літак і три гелікоптери
Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб;
танків ‒ 2 611 (+21) од;
бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од;
артилерійських систем – 1 674 (+1) од;
РСЗВ – 377 (+2) од;
засобів ППО ‒ 190 (+1) од;
літаків – 271 (+1) од;
гелікоптерів – 248 (+3) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2);
крилатих ракет ‒ 350 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,
спеціальної техніки ‒ 149 (+0).
«Тут ракети, а я народжую»: за вихідні у Волинському перинатальному народилися 22 дитини
За вихідні, 22 та 23 жовтня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилися 22 малюки. Одна з жінок народжувала безпосередньо під ракетного обстрілу енергетичного об'єкта зранку 22 жовтня. Утім все минулося добре.
"Жодна дитина не замерзла. Жодній дитині не стало гірше. В повному об’ємі надавалася допомога, проводилася штучна вентиляція легень", – розповів медичний директор з неонатології Микола Гнатів.
Лучанин Монатік назвав суму коштів, яку зібрав за три концерти
Український артист з Луцька Монатік продовжує проводити концерти. Перед виступами туру ART Оборона він провів аукціон, завдяки якому зібрав понад 113 тисяч гривень.
Артист поділився, що перед виступами у межах туру ART Оборона він провів благодійний аукціон. Він розігрував ексклюзивні поштові марки, футболки і шеврон. Всі кошти підуть платформі UNITED24, що заснована Володимиром Зеленським.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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