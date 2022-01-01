Добрі новини від ВолиньPost за 25 жовтня

В українців світло ‒ всередині, тож тимчасові припинення електропостачання нас точно не лякають. Не романтизуємо, але провести вечір в компанії рідних людей при свічках ‒ точно не погана ідея. І, звісно, читайте добрі новини від ВолиньPost.У постійній рубриці нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня,Із російського металобрухту зробили прекрасне! Українські військові у боях з росіянами використовують власноруч створені реактивні системи залпового вогню.Одну з таких імпровізованих РСЗВ продемонстрували бійці Криворізької окремої бригади тероборони. Вони використовують шасі пікапа Mitsubishi L200 для самохідної пускової установки.Машина отримала три направляючі для пусків 122-мм реактивних боєприпасів від РСЗВ БМ-21 “Град”. Вони були демонтовані зі знищеної російської пускової реактивну установки.В українських лікарнях відтепер офіційно працюватимуть капелани – військові священнослужителі. Перших капеланів офіційно прийняли на роботу до медзакладів Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини.У МОЗ наголошують, що в умовах повномасштабної війни важливо запровадити цілісний підхід не лише до надання медичної допомоги постраждалим фізично, але й враховувати психосоціальні потреби кожного пацієнта."Передбачається, що до роботи на посаді "капелан в охороні здоров’я" допускаються особи, які здобули вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Богослов’я" або вищу духовну освіту еквівалентного рівня, із умовою до 1 січня 2026 року пройти спеціалізацію за фахом "Клінічне душпастирство", – резюмують у відомстві.Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб;танків ‒ 2 611 (+21) од;бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од;артилерійських систем – 1 674 (+1) од;РСЗВ – 377 (+2) од;засобів ППО ‒ 190 (+1) од;літаків – 271 (+1) од;гелікоптерів – 248 (+3) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2);крилатих ракет ‒ 350 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,спеціальної техніки ‒ 149 (+0).За вихідні, 22 та 23 жовтня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилися 22 малюки. Одна з жінок народжувала безпосередньо під ракетного обстрілу енергетичного об'єкта зранку 22 жовтня. Утім все минулося добре."Жодна дитина не замерзла. Жодній дитині не стало гірше. В повному об’ємі надавалася допомога, проводилася штучна вентиляція легень", – розповів медичний директор з неонатологіїУкраїнський артист з Луцькапродовжує проводити концерти. Перед виступами туру ART Оборона він провів аукціон, завдяки якому зібрав понад 113 тисяч гривень.Артист поділився, що перед виступами у межах туру ART Оборона він провів благодійний аукціон. Він розігрував ексклюзивні поштові марки, футболки і шеврон. Всі кошти підуть платформі UNITED24, що заснована