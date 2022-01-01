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Росія за добу втратила у війні з Україною майже пів тисячі вояків, літак і три гелікоптери

Росія за добу втратила у війні з Україною майже пів тисячі вояків, літак і три гелікоптери
Загальні втрати Росії у війні з Україною становлять 68 420 вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб;
танків ‒ 2 611 (+21) од;
бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од;
артилерійських систем – 1 674 (+1) од;
РСЗВ – 377 (+2) од;
засоби ППО ‒ 190 (+1) од;
літаків – 271 (+1) од;
гелікоптерів – 248 (+3) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2);
крилаті ракети ‒ 350 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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