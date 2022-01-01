Росія за добу втратила у війні з Україною майже пів тисячі вояків, літак і три гелікоптери





Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.



Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб;

танків ‒ 2 611 (+21) од;

бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од;

артилерійських систем – 1 674 (+1) од;

РСЗВ – 377 (+2) од;

засоби ППО ‒ 190 (+1) од;

літаків – 271 (+1) од;

гелікоптерів – 248 (+3) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2);

крилаті ракети ‒ 350 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 149 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні втрати Росії у війні з Україною становлять 68 420 вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб;танків ‒ 2 611 (+21) од;бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од;артилерійських систем – 1 674 (+1) од;РСЗВ – 377 (+2) од;засоби ППО ‒ 190 (+1) од;літаків – 271 (+1) од;гелікоптерів – 248 (+3) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2);крилаті ракети ‒ 350 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,спеціальна техніка ‒ 149 (+0).Дані уточнюються.

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