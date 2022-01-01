У Луцьку горіла двокімнатна квартира

У Луцьку горіла двокімнатна квартира
Минулої доби, 24 жовтня, у Луцьку на вулиці Дружби Народів горіла двокімнатна квартира у дев'ятиповерхівці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 16:16 на вулиці Дружби Народів через порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів виникла пожежа в двокімнатній квартирі дев'ятиповерхівки. Вже о 16:30 працівники 1,2 та 25 Державних пожежно-рятувальним частин міста Луцька локалізували пожежу, а о 16:35 ліквідували її.

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира, рятувальники
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