У Луцьку горіла двокімнатна квартира
Сьогодні, 09:45
Минулої доби, 24 жовтня, у Луцьку на вулиці Дружби Народів горіла двокімнатна квартира у дев'ятиповерхівці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 16:16 на вулиці Дружби Народів через порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів виникла пожежа в двокімнатній квартирі дев'ятиповерхівки. Вже о 16:30 працівники 1,2 та 25 Державних пожежно-рятувальним частин міста Луцька локалізували пожежу, а о 16:35 ліквідували її.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 16:16 на вулиці Дружби Народів через порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів виникла пожежа в двокімнатній квартирі дев'ятиповерхівки. Вже о 16:30 працівники 1,2 та 25 Державних пожежно-рятувальним частин міста Луцька локалізували пожежу, а о 16:35 ліквідували її.
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