У Луцьку горіла двокімнатна квартира





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 16:16 на вулиці Дружби Народів через порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів виникла пожежа в двокімнатній квартирі дев'ятиповерхівки. Вже о 16:30 працівники 1,2 та 25 Державних пожежно-рятувальним частин міста Луцька локалізували пожежу, а о 16:35 ліквідували її.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби, 24 жовтня, у Луцьку на вулиці Дружби Народів горіла двокімнатна квартира у дев'ятиповерхівці.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 16:16 на вулиці Дружби Народів через порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів виникла пожежа в двокімнатній квартирі дев'ятиповерхівки. Вже о 16:30 працівники 1,2 та 25 Державних пожежно-рятувальним частин міста Луцька локалізували пожежу, а о 16:35 ліквідували її.

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