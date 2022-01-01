На Волині тимчасово не курсуватимуть чотири приміські поїзди





Про це



26 жовтня не курсуватиме поїзд № 6315 сполученням Ковель – Вижва. 27 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6310 сполученням Вижва – Ковель, № 6373 сполученням Ковель – Ягодин та № 6374 сполученням Ягодин – Ковель.



"Просимо пасажирів урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях. З актуальним розкладом приміських поїздів можна ознайомитися за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині відбудуться тимчасові зміни у розкладі та маршрутах руху поїздів у зв’язку з виконанням робіт із ремонту інфраструктури.Про це повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.26 жовтня не курсуватиме поїзд № 6315 сполученням Ковель – Вижва. 27 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6310 сполученням Вижва – Ковель, № 6373 сполученням Ковель – Ягодин та № 6374 сполученням Ягодин – Ковель."Просимо пасажирів урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях. З актуальним розкладом приміських поїздів можна ознайомитися за посиланням ", - наголошують у Львівській залізниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію