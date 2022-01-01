На Волині тимчасово не курсуватимуть чотири приміські поїзди

На Волині тимчасово не курсуватимуть чотири приміські поїзди
На Волині відбудуться тимчасові зміни у розкладі та маршрутах руху поїздів у зв’язку з виконанням робіт із ремонту інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

26 жовтня не курсуватиме поїзд № 6315 сполученням Ковель – Вижва. 27 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6310 сполученням Вижва – Ковель, № 6373 сполученням Ковель – Ягодин та № 6374 сполученням Ягодин – Ковель.

"Просимо пасажирів урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях. З актуальним розкладом приміських поїздів можна ознайомитися за посиланням", - наголошують у Львівській залізниці.

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Теги: Волинь, приміські поїзди, зміна графіку
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