На Волині у ДТП загинула 23-річна жінка: водійка в`їхала у навантажувач «Урал»

Смертельна автопригода трапилася учора, 24 жовтня, на автодорозі сполученням Устилуг – Рівне, між селами Березовичі та Микуличі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.23-річна жителька Володимирського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, ймовірно, не впоралась з керуванням та в'їхала у навантажувач Урал, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП водійка Volkswagen отримала тілесні ушкодження, від яких згодом померла у лікарні.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть постраждалого.У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини пригоди. Слідство триває.