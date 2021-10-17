На Волині у ДТП загинула 23-річна жінка: водійка в`їхала у навантажувач «Урал»
Сьогодні, 10:27
Смертельна автопригода трапилася учора, 24 жовтня, на автодорозі сполученням Устилуг – Рівне, між селами Березовичі та Микуличі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
23-річна жителька Володимирського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, ймовірно, не впоралась з керуванням та в'їхала у навантажувач Урал, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП водійка Volkswagen отримала тілесні ушкодження, від яких згодом померла у лікарні.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть постраждалого.
У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини пригоди. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
23-річна жителька Володимирського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, ймовірно, не впоралась з керуванням та в'їхала у навантажувач Урал, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП водійка Volkswagen отримала тілесні ушкодження, від яких згодом померла у лікарні.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть постраждалого.
У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини пригоди. Слідство триває.
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