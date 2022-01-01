У селі на Волині через несправний димар загорівся житловий будинок. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Так у Камінь-Каширському районі о 13:24 у селі Острівок через порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів зайнявся дерев'яний житловий будинок.



Вогонь о 14:55 ліквідували працівники 8 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Каширського разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Черче.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу рятувальники Волині ліквідували пожежу у житловому будинку на Камінь-Каширщині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Так у Камінь-Каширському районі о 13:24 у селі Острівок через порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів зайнявся дерев'яний житловий будинок.Вогонь о 14:55 ліквідували працівники 8 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Каширського разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Черче.

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