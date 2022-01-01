У селі на Волині через несправний димар загорівся житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:53
За минулу добу рятувальники Волині ліквідували пожежу у житловому будинку на Камінь-Каширщині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Так у Камінь-Каширському районі о 13:24 у селі Острівок через порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів зайнявся дерев'яний житловий будинок.
Вогонь о 14:55 ліквідували працівники 8 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Каширського разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Черче.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Так у Камінь-Каширському районі о 13:24 у селі Острівок через порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів зайнявся дерев'яний житловий будинок.
Вогонь о 14:55 ліквідували працівники 8 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Каширського разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Черче.
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