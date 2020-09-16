 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Сьогодні Луцьк зустрічатиме кортеж із загиблими Героями місії «НА ЩИТІ»

Сьогодні Луцьк зустрічатиме кортеж із загиблими Героями місії «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 25 жовтня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ».

Про це повідомила на сторінці у фейсбуці Еля Коротинська.

Зустріч загиблих Героїв запланована орієнтовно о 14:00.

В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла загиблих Героїв, які полягли в бою проти окупантів.

"Зустрічаємо при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по звичному маршруту Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

Волинян просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, «НА ЩИТІ», Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія за добу втратила у війні з Україною майже пів тисячі вояків, літак і три гелікоптери
Сьогодні, 09:30
Росіяни готують оборонні позиції на Херсонщині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:07
Білорусь відвела більшість військ із прикордонних районів, – моніторингова група
Сьогодні, 06:00
Українські воїни самостійно перетворили пікап на «Град». ВІДЕО
Сьогодні, 03:23
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув військовий з Волині Антон Тимошук
Сьогодні, 11:09
У селі на Волині через несправний димар загорівся житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:53
Сьогодні Луцьк зустрічатиме кортеж із загиблими Героями місії «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 10:43
На Волині у ДТП загинула 23-річна жінка: водійка в`їхала у навантажувач «Урал»
Сьогодні, 10:27
На Волині тимчасово не курсуватимуть чотири приміські поїзди
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
Сьогодні ввечері до Луцька прибуде кортеж із загиблими Героями місії «НА ЩИТІ» Сьогодні ввечері до Луцька прибуде кортеж із загиблими Героями місії «НА ЩИТІ»
19 жовтень, 18:36
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени
09 вересень, 14:00
У Луцьку попрощалися з двома військовослужбовцями Костянтином Кіцом та Василем Ліснічуком У Луцьку попрощалися з двома військовослужбовцями Костянтином Кіцом та Василем Ліснічуком
25 травень, 19:21
У Луцьку влаштують всеукраїнський патріотичний забіг в пам'ять полеглих воїнів У Луцьку влаштують всеукраїнський патріотичний забіг в пам'ять полеглих воїнів
16 вересень, 2020, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Три спортивні заклади у Луцьку шукають керівників
Сьогодні, 12:00
 0
На Волині 25 жовтня застосовуються графіки аварійного відключення світла для населення
Сьогодні, 11:42
 0
Подоляк допустив обмін Богуслаєва на українських військовополонених
Сьогодні, 11:34
 0
Коли у Луцькій громаді розпочнуться шкільні канікули
Сьогодні, 11:20
 0
На Харківщині загинув військовий з Волині Антон Тимошук
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8