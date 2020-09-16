Сьогодні Луцьк зустрічатиме кортеж із загиблими Героями місії «НА ЩИТІ»





Про це Еля Коротинська.



Зустріч загиблих Героїв запланована орієнтовно о 14:00.



В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла загиблих Героїв, які полягли в бою проти окупантів.



"Зустрічаємо при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по звичному маршруту Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.



Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.



Волинян просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.



Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 жовтня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ».Про це повідомила на сторінці у фейсбуціЗустріч загиблих Героїв запланована орієнтовно о 14:00.В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла загиблих Героїв, які полягли в бою проти окупантів."Зустрічаємо при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по звичному маршруту Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною.Волинян просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!

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