На Харківщині загинув військовий з Волині Антон Тимошук
Сьогодні, 11:09
Старовижівська громада втратила на війні із Росією воїна Антона Тимошука.
Про це повідомляють у селищній раді.
Солдат Тимошук Антон Володимирович загинув у зоні бойових дій, в районі населеного пункту Куп’янськ на Харківщині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у селищній раді.
Солдат Тимошук Антон Володимирович загинув у зоні бойових дій, в районі населеного пункту Куп’янськ на Харківщині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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