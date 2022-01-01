На Харківщині загинув військовий з Волині Антон Тимошук

На Харківщині загинув військовий з Волині Антон Тимошук
Старовижівська громада втратила на війні із Росією воїна Антона Тимошука.

Про це повідомляють у селищній раді.

Солдат Тимошук Антон Володимирович загинув у зоні бойових дій, в районі населеного пункту Куп’янськ на Харківщині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: Старовижівська громада, Антон Тимошук, загинув, військовий
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