На Харківщині загинув військовий з Волині Антон Тимошук

Антона Тимошука.



Про це повідомляють у селищній раді.



Солдат Тимошук Антон Володимирович загинув у зоні бойових дій, в районі населеного пункту Куп’янськ на Харківщині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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