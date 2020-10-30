Коли у Луцькій громаді розпочнуться шкільні канікули





Про це розповів Віталій Бондар.



Попередньо, діти відпочиватимуть з 31 жовтня по 6 листопада.



Таке рішення, каже освітянин, було ухвалено спільно з керівниками усіх шкіл громади. Відтермінували канікули зокрема і через погодні умови.



"Оскільки температурний режим зараз дозволяє, щоб школи працювали поки без теплоносія, то було доцільно подовжити робочу чверть в першому семестрі до 31 жовтня", – зазначив Віталій Бондар.



Нагадаємо, що з 24 жовтня через відсутність електропостачання в Ковелі ухвалили рішення –

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї осені шкільні канікули у Луцьку, які зазвичай припадають на останній тиждень жовтня, вирішили відтермінувати.Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освітиПопередньо, діти відпочиватимуть з 31 жовтня по 6 листопада.Таке рішення, каже освітянин, було ухвалено спільно з керівниками усіх шкіл громади. Відтермінували канікули зокрема і через погодні умови."Оскільки температурний режим зараз дозволяє, щоб школи працювали поки без теплоносія, то було доцільно подовжити робочу чверть в першому семестрі до 31 жовтня", – зазначив Віталій Бондар.Нагадаємо, що з 24 жовтня через відсутність електропостачання в Ковелі ухвалили рішення – на тиждень скасувати навчання у школах . В Луцьку ж заклади освіти продовжили роботу у звичному режимі.

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