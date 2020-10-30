Коли у Луцькій громаді розпочнуться шкільні канікули

Коли у Луцькій громаді розпочнуться шкільні канікули
Цієї осені шкільні канікули у Луцьку, які зазвичай припадають на останній тиждень жовтня, вирішили відтермінувати.

Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Попередньо, діти відпочиватимуть з 31 жовтня по 6 листопада.

Таке рішення, каже освітянин, було ухвалено спільно з керівниками усіх шкіл громади. Відтермінували канікули зокрема і через погодні умови.

"Оскільки температурний режим зараз дозволяє, щоб школи працювали поки без теплоносія, то було доцільно подовжити робочу чверть в першому семестрі до 31 жовтня", – зазначив Віталій Бондар.

Нагадаємо, що з 24 жовтня через відсутність електропостачання в Ковелі ухвалили рішення – на тиждень скасувати навчання у школах. В Луцьку ж заклади освіти продовжили роботу у звичному режимі.

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Теги: Луцьк, канікули, школи
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