На Волині 25 жовтня застосовуються графіки аварійного відключення світла для населення
Сьогодні, 11:42
25 жовтня на території Волинської області згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго» застосовуються графіки аварійних відключень для населення.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
Порядок застосування черг, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.
Інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану.
Такі відключення почергово вводяться у всіх районах області.
"Також закликаємо малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок", - наголошують в «Волиньобленерго».
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
Порядок застосування черг, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.
Інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану.
Такі відключення почергово вводяться у всіх районах області.
"Також закликаємо малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок", - наголошують в «Волиньобленерго».
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