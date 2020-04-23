На Волині 25 жовтня застосовуються графіки аварійного відключення світла для населення

На Волині 25 жовтня застосовуються графіки аварійного відключення світла для населення
25 жовтня на території Волинської області згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго» застосовуються графіки аварійних відключень для населення.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».

Порядок застосування черг, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.

Інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану.

Такі відключення почергово вводяться у всіх районах області.

"Також закликаємо малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок", - наголошують в «Волиньобленерго».

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Теги: Волиньобленерго, світло, відключення
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