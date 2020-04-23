На Волині 25 жовтня застосовуються графіки аварійного відключення світла для населення





Про це



Порядок застосування черг, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.



Інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану.



Такі відключення почергово вводяться у всіх районах області.



"Також закликаємо малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок", - наголошують в «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 жовтня на території Волинської області згідно із розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго» застосовуються графіки аварійних відключень для населення.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».Порядок застосування черг, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.Інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану.Такі відключення почергово вводяться у всіх районах області."Також закликаємо малий, середній бізнес та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок", - наголошують в «Волиньобленерго».

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