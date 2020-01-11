Три спортивні заклади у Луцьку шукають керівників
Сьогодні, 12:00
Волиньрада повідомила про конкурс на заміщення вакантних посад керівників трьох комунальних закладів: обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю, обласної дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби та обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Про це інформують у пресслужбі облради.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступінь “магістр”; стаж роботи в установах, закладах фізичної культури та спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості на керівних посадах нижчого рівня не менше трьох років, відповідні моральні та фізичні якості, що дозволяють виконувати професійні обов’язки.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Волинської обласної ради за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 514 такі документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- особовий листок з обліку кадрів;
- автобіографію;
- копію диплома про освіту;
- копію паспорта;
- копію е-декларації у встановленому законодавством порядку;
- попередження про спеціальні обмеження;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- дві фотографії розміром 6х4 см;
- копію трудової книжки;
- копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою або витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою;
- пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності установи, передбаченої їх установчими документами, викладені у довільній формі (програма діяльності, бізнес-план тощо);
- інші документи, передбачені чинним законодавством.
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації).
Термін подання заяв: 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Довідки за телефоном: 77-83-33.
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Про це інформують у пресслужбі облради.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступінь “магістр”; стаж роботи в установах, закладах фізичної культури та спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості на керівних посадах нижчого рівня не менше трьох років, відповідні моральні та фізичні якості, що дозволяють виконувати професійні обов’язки.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Волинської обласної ради за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 514 такі документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- особовий листок з обліку кадрів;
- автобіографію;
- копію диплома про освіту;
- копію паспорта;
- копію е-декларації у встановленому законодавством порядку;
- попередження про спеціальні обмеження;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- дві фотографії розміром 6х4 см;
- копію трудової книжки;
- копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою або витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою;
- пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності установи, передбаченої їх установчими документами, викладені у довільній формі (програма діяльності, бізнес-план тощо);
- інші документи, передбачені чинним законодавством.
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації).
Термін подання заяв: 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Довідки за телефоном: 77-83-33.
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