Три спортивні заклади у Луцьку шукають керівників

Волиньрада повідомила про конкурс на заміщення вакантних посад керівників трьох комунальних закладів: обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю, обласної дитячо-юнацької спортивної школи з видів боротьби та обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».Про це інформують у пресслужбі облради.У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступінь “магістр”; стаж роботи в установах, закладах фізичної культури та спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості на керівних посадах нижчого рівня не менше трьох років, відповідні моральні та фізичні якості, що дозволяють виконувати професійні обов’язки.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Волинської обласної ради за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 514 такі документи:- заяву про участь у конкурсі;- особовий листок з обліку кадрів;- автобіографію;- копію диплома про освіту;- копію паспорта;- копію е-декларації у встановленому законодавством порядку;- попередження про спеціальні обмеження;- письмову згоду на обробку персональних даних;- дві фотографії розміром 6х4 см;- копію трудової книжки;- копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою або витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою;- пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності установи, передбаченої їх установчими документами, викладені у довільній формі (програма діяльності, бізнес-план тощо);- інші документи, передбачені чинним законодавством.Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації).Термін подання заяв: 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.Довідки за телефоном: 77-83-33.