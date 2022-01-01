Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Сьогодні, 12:20
До України повернули тіла ще 25 своїх полеглих воїнів.
Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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