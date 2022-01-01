Хотів об'їхати пішохода: на Волині тягач з цистерною влетів в електроопору
Сьогодні, 12:34
На автодорозі М-19 відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі тягача марки Volvo з цистерною.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Керманич не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості та для запобігання наїзду на пішохода, котрий переходив через проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході, здійснив різке гальмування. Внаслідок чого автомобіль занесло та відкинуло в електроопору освітлення пішохідного переходу.
Транспортний засіб та електроопора зазнали механічних пошкоджень. Також пошкоджено бруківку на узбіччі.
На винуватця ДТП поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Керманич не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості та для запобігання наїзду на пішохода, котрий переходив через проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході, здійснив різке гальмування. Внаслідок чого автомобіль занесло та відкинуло в електроопору освітлення пішохідного переходу.
Транспортний засіб та електроопора зазнали механічних пошкоджень. Також пошкоджено бруківку на узбіччі.
На винуватця ДТП поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.
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