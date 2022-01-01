Коли буде гаряча вода у трьох мікрорайонах Луцька

Ігор Поліщук повідомив, що постачання гарячої води відновлять жителям 33, 40, 55 мікрорайонів нашого міста вже сьогодні, 25 жовтня.



Про це він написав у



У всі 208 багатоквартирних житлових будинків із вказаних мікрорайонів послуга централізованого гарячого водопостачання буде відновлена до кінця дня.



Нагадаємо, впродовж



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Луцькаповідомив, що постачання гарячої води відновлять жителям 33, 40, 55 мікрорайонів нашого міста вже сьогодні, 25 жовтня.Про це він написав у Телеграм У всі 208 багатоквартирних житлових будинків із вказаних мікрорайонів послуга централізованого гарячого водопостачання буде відновлена до кінця дня.Нагадаємо, впродовж 22 жовтня Волинська область зазнала ракетних ударів по об’єктах енергетики в Луцьку та Ковелі . Внаслідок цього без електропостачання лишилися 102 тисячі абонентів по усій області. Також були перебої із постачанням води.

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