Коли буде гаряча вода у трьох мікрорайонах Луцька

Коли буде гаряча вода у трьох мікрорайонах Луцька
Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що постачання гарячої води відновлять жителям 33, 40, 55 мікрорайонів нашого міста вже сьогодні, 25 жовтня.

Про це він написав у Телеграм.

У всі 208 багатоквартирних житлових будинків із вказаних мікрорайонів послуга централізованого гарячого водопостачання буде відновлена до кінця дня.

Нагадаємо, впродовж 22 жовтня Волинська область зазнала ракетних ударів по об’єктах енергетики в Луцьку та Ковелі. Внаслідок цього без електропостачання лишилися 102 тисячі абонентів по усій області. Також були перебої із постачанням води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гаряча вода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 12:38
Хотів об'їхати пішохода: на Волині тягач з цистерною влетів в електроопору
Сьогодні, 12:34
Коли буде гаряча вода у трьох мікрорайонах Луцька
Сьогодні, 12:30
Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Сьогодні, 12:20
Окупанти запустили дрони-камікадзе з території Білорусі
Сьогодні, 12:13
Схожі новини
10 котелень у Луцьку відновили роботу 10 котелень у Луцьку відновили роботу
23 жовтень, 20:20
У Луцьку 54 багатоповерхівки на тиждень залишаться без гарячої води У Луцьку 54 багатоповерхівки на тиждень залишаться без гарячої води
17 жовтень, 10:30
Частина будинків у Луцьку через витік на мережі залишилась без гарячої води Частина будинків у Луцьку через витік на мережі залишилась без гарячої води
12 жовтень, 12:30
Чотири квартали Луцька залишилися без гарячої води Чотири квартали Луцька залишилися без гарячої води
05 жовтень, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 13:27
 0
Військові РФ обстріляли цивільне авто на Херсонщині: є загиблі
Сьогодні, 12:59
 0
У лікарнях України відтепер офіційно працюватимуть капелани
Сьогодні, 12:48
 0
У Маріуполі віряни РПЦ виганяли демонів «Азову» та ЗСУ з території заводу
Сьогодні, 12:45
 0
За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8