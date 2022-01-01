За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Волині

Валентин Марчук та Володимир Остапчук.



Про це повідомили у Володимир Сергійчук.



Сьогодні, 25 жовтня, орієнтовно о 16 годині, в Самарівську громаду прибуде тіло загиблого героя Валентина Марчука із села Залухів Самарівської громади.



"Маршрут: Язавні, Самари, Самари-Оріхові, Межисить, Залухів. Прохання зустріти захисника квітами та живим коридором! При наявності зв'язку інформація може уточнюватись", - наголошують у громаді.



21 жовтня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області, загинув житель Любешова – старший солдат Остапчук Володимир Іванович, 1967 року народження.



"Володимир був одним з тих, хто не стояв осторонь, не зрадив військовій присязі і з честю виконав свій обов’язок. Добра світла пам’ять про воїна і вдячність за його подвиг назавжди залишаться у наших серцях", - написав Володимир Сергійчук.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинули двоє захисників з ВолинітаПро це повідомили у Самарівській громаді та на своїй сторінці у фейсбуці написавСьогодні, 25 жовтня, орієнтовно о 16 годині, в Самарівську громаду прибуде тіло загиблого героя Валентина Марчука із села Залухів Самарівської громади."Маршрут: Язавні, Самари, Самари-Оріхові, Межисить, Залухів. Прохання зустріти захисника квітами та живим коридором! При наявності зв'язку інформація може уточнюватись", - наголошують у громаді.21 жовтня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області, загинув житель Любешова – старший солдат Остапчук Володимир Іванович, 1967 року народження."Володимир був одним з тих, хто не стояв осторонь, не зрадив військовій присязі і з честю виконав свій обов’язок. Добра світла пам’ять про воїна і вдячність за його подвиг назавжди залишаться у наших серцях", - написав Володимир Сергійчук.

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