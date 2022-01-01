За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 12:38
У війні з російськими окупантами загинули двоє захисників з Волині Валентин Марчук та Володимир Остапчук.
Про це повідомили у Самарівській громаді та на своїй сторінці у фейсбуці написав Володимир Сергійчук.
Сьогодні, 25 жовтня, орієнтовно о 16 годині, в Самарівську громаду прибуде тіло загиблого героя Валентина Марчука із села Залухів Самарівської громади.
"Маршрут: Язавні, Самари, Самари-Оріхові, Межисить, Залухів. Прохання зустріти захисника квітами та живим коридором! При наявності зв'язку інформація може уточнюватись", - наголошують у громаді.
21 жовтня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області, загинув житель Любешова – старший солдат Остапчук Володимир Іванович, 1967 року народження.
"Володимир був одним з тих, хто не стояв осторонь, не зрадив військовій присязі і з честю виконав свій обов’язок. Добра світла пам’ять про воїна і вдячність за його подвиг назавжди залишаться у наших серцях", - написав Володимир Сергійчук.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Самарівській громаді та на своїй сторінці у фейсбуці написав Володимир Сергійчук.
Сьогодні, 25 жовтня, орієнтовно о 16 годині, в Самарівську громаду прибуде тіло загиблого героя Валентина Марчука із села Залухів Самарівської громади.
"Маршрут: Язавні, Самари, Самари-Оріхові, Межисить, Залухів. Прохання зустріти захисника квітами та живим коридором! При наявності зв'язку інформація може уточнюватись", - наголошують у громаді.
21 жовтня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області, загинув житель Любешова – старший солдат Остапчук Володимир Іванович, 1967 року народження.
"Володимир був одним з тих, хто не стояв осторонь, не зрадив військовій присязі і з честю виконав свій обов’язок. Добра світла пам’ять про воїна і вдячність за його подвиг назавжди залишаться у наших серцях", - написав Володимир Сергійчук.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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