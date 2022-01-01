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За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Волині

За незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Волині
У війні з російськими окупантами загинули двоє захисників з Волині Валентин Марчук та Володимир Остапчук.

Про це повідомили у Самарівській громаді та на своїй сторінці у фейсбуці написав Володимир Сергійчук.

Сьогодні, 25 жовтня, орієнтовно о 16 годині, в Самарівську громаду прибуде тіло загиблого героя Валентина Марчука із села Залухів Самарівської громади.

"Маршрут: Язавні, Самари, Самари-Оріхові, Межисить, Залухів. Прохання зустріти захисника квітами та живим коридором! При наявності зв'язку інформація може уточнюватись", - наголошують у громаді.

21 жовтня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області, загинув житель Любешова – старший солдат Остапчук Володимир Іванович, 1967 року народження.

"Володимир був одним з тих, хто не стояв осторонь, не зрадив військовій присязі і з честю виконав свій обов’язок. Добра світла пам’ять про воїна і вдячність за його подвиг назавжди залишаться у наших серцях", - написав Володимир Сергійчук.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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