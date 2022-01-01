У Маріуполі віряни РПЦ виганяли демонів «Азову» та ЗСУ з території заводу





Про це Петро Андрющенко.



Це шоу носило назву "Священий хресний хід навкруги Азовсталі".



"Все це зроблено на повному серйозі та всебічної підтримки окупаційної влади. Чогось більш кумедного, мабуть, вигадати важко.

Мабуть, вперше ми можемо побачити країну, яка шаленими темпами рухається в печерні часи за власним рішенням. Ім’я їй - Росія", - написав він.



Він додав, що у цей час УПЦ МП продовжує офіційно працювати в Україні.



"Релігійна агентура нікуди не поділась, а наслідки її роботи можна побачити на прикладі Маріуполя", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Маріуполі радикально віряни РПЦ провели сеанс екзорцизму з вигнання демонів "Азову" та ЗСУ з території "Азовсталі".Про це повідомив радник мераЦе шоу носило назву "Священий хресний хід навкруги Азовсталі"."Все це зроблено на повному серйозі та всебічної підтримки окупаційної влади. Чогось більш кумедного, мабуть, вигадати важко.Мабуть, вперше ми можемо побачити країну, яка шаленими темпами рухається в печерні часи за власним рішенням. Ім’я їй - Росія", - написав він.Він додав, що у цей час УПЦ МП продовжує офіційно працювати в Україні."Релігійна агентура нікуди не поділась, а наслідки її роботи можна побачити на прикладі Маріуполя", - написав він.

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