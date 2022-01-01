Військові РФ обстріляли цивільне авто на Херсонщині: є загиблі





Про це Євген Рищук.



За його словами це сталося, коли люди проїжджали російський блокпост, поблизу Нечаєва. Автомобіль на якому їхали люди - Жигулі темно-синього кольору з тонованими вікнами, а для росіян це підозра, що там хтось ховається.



"Вночі мені зателефонувала місцева жителька та розказала, що її родичі потрапили під обстріл. Подробиці поки не відомі. Але начебто на одному з російських блокпостів, в районі Нечаєва, військові почали зупиняти авто, а вони не зупинились. Наразі відомо про загиблого водія, молодого хлопця. Він помер на місці. Пасажирка померла у лікарні. 5-річна дитина жива, їй ампутували частину руки", - каже Євген Рищук.



Також міський голова Олешок сказав, що намагається зв'язатись з лікарнею та дізнатись подробиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Херсонщині військові РФ обстріляли цивільне авто. Попередньо відомо про двох загиблих. Дитина, яка також була в машині знаходиться в лікарні.Про це Суспільному повідомив Олешківський міський головаЗа його словами це сталося, коли люди проїжджали російський блокпост, поблизу Нечаєва. Автомобіль на якому їхали люди - Жигулі темно-синього кольору з тонованими вікнами, а для росіян це підозра, що там хтось ховається."Вночі мені зателефонувала місцева жителька та розказала, що її родичі потрапили під обстріл. Подробиці поки не відомі. Але начебто на одному з російських блокпостів, в районі Нечаєва, військові почали зупиняти авто, а вони не зупинились. Наразі відомо про загиблого водія, молодого хлопця. Він помер на місці. Пасажирка померла у лікарні. 5-річна дитина жива, їй ампутували частину руки", - каже Євген Рищук.Також міський голова Олешок сказав, що намагається зв'язатись з лікарнею та дізнатись подробиці.

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