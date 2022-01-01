Військові РФ обстріляли цивільне авто на Херсонщині: є загиблі
Сьогодні, 12:59
На Херсонщині військові РФ обстріляли цивільне авто. Попередньо відомо про двох загиблих. Дитина, яка також була в машині знаходиться в лікарні.
Про це Суспільному повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.
За його словами це сталося, коли люди проїжджали російський блокпост, поблизу Нечаєва. Автомобіль на якому їхали люди - Жигулі темно-синього кольору з тонованими вікнами, а для росіян це підозра, що там хтось ховається.
"Вночі мені зателефонувала місцева жителька та розказала, що її родичі потрапили під обстріл. Подробиці поки не відомі. Але начебто на одному з російських блокпостів, в районі Нечаєва, військові почали зупиняти авто, а вони не зупинились. Наразі відомо про загиблого водія, молодого хлопця. Він помер на місці. Пасажирка померла у лікарні. 5-річна дитина жива, їй ампутували частину руки", - каже Євген Рищук.
Також міський голова Олешок сказав, що намагається зв'язатись з лікарнею та дізнатись подробиці.
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Про це Суспільному повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.
За його словами це сталося, коли люди проїжджали російський блокпост, поблизу Нечаєва. Автомобіль на якому їхали люди - Жигулі темно-синього кольору з тонованими вікнами, а для росіян це підозра, що там хтось ховається.
"Вночі мені зателефонувала місцева жителька та розказала, що її родичі потрапили під обстріл. Подробиці поки не відомі. Але начебто на одному з російських блокпостів, в районі Нечаєва, військові почали зупиняти авто, а вони не зупинились. Наразі відомо про загиблого водія, молодого хлопця. Він помер на місці. Пасажирка померла у лікарні. 5-річна дитина жива, їй ампутували частину руки", - каже Євген Рищук.
Також міський голова Олешок сказав, що намагається зв'язатись з лікарнею та дізнатись подробиці.
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