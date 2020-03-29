У лікарнях України відтепер офіційно працюватимуть капелани





Про це



У всьому світі духовну опіку традиційно здійснюють капелани ‒ професіонали з вищою богословською освітою, які пройшли післядипломну клінічну підготовку та уповноважені здійснювати капеланську діяльність у закладах охорони здоров’я.



Капеланська опіка поширюється не лише на пацієнтів, а також на членів їх сімей та медичних працівників й інший лікарняний персонал. При цьому, капеланські служби формуються із обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються виключно на добровільній основі.



Вже сьогодні в окремих закладах охорони здоров’я, зокрема Франківщини, Київщини та Львівщини, капеланів офіційно прийняли на роботу.



Державна прикордонна служба України інформує, що 32 військових капелани щодня виконують священну місію – зцілюють душі наших прикордонників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу. Відтак, до Національного класифікатора медичних інтервенцій НК 026:2021 включили такий вид втручання з підтримки пацієнтів, як духовна опіка.Про це інформують у МОЗ.У всьому світі духовну опіку традиційно здійснюють капелани ‒ професіонали з вищою богословською освітою, які пройшли післядипломну клінічну підготовку та уповноважені здійснювати капеланську діяльність у закладах охорони здоров’я.Капеланська опіка поширюється не лише на пацієнтів, а також на членів їх сімей та медичних працівників й інший лікарняний персонал. При цьому, капеланські служби формуються із обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються виключно на добровільній основі.Вже сьогодні в окремих закладах охорони здоров’я, зокрема Франківщини, Київщини та Львівщини, капеланів офіційно прийняли на роботу.Державна прикордонна служба України інформує, що 32 військових капелани щодня виконують священну місію – зцілюють душі наших прикордонників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію