У лікарнях України відтепер офіційно працюватимуть капелани

У лікарнях України відтепер офіційно працюватимуть капелани
У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу. Відтак, до Національного класифікатора медичних інтервенцій НК 026:2021 включили такий вид втручання з підтримки пацієнтів, як духовна опіка.

Про це інформують у МОЗ.

У всьому світі духовну опіку традиційно здійснюють капелани ‒ професіонали з вищою богословською освітою, які пройшли післядипломну клінічну підготовку та уповноважені здійснювати капеланську діяльність у закладах охорони здоров’я.

Капеланська опіка поширюється не лише на пацієнтів, а також на членів їх сімей та медичних працівників й інший лікарняний персонал. При цьому, капеланські служби формуються із обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються виключно на добровільній основі.

Вже сьогодні в окремих закладах охорони здоров’я, зокрема Франківщини, Київщини та Львівщини, капеланів офіційно прийняли на роботу.

Державна прикордонна служба України інформує, що 32 військових капелани щодня виконують священну місію – зцілюють душі наших прикордонників.


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Теги: капелани, лікарні, МОЗ
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