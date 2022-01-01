У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

Сьогодні, 25 жовтня, у Луцьку на перехресті вулиць Задворецька та Рівненська трапилася ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події інспектори з’ясували, що керманич транспортного засобу Renault повертаючи ліворуч, на вулицю Задворецька, не надав перевагу у русі автомобілю Lanos, який рухався прямо.Внаслідок зіткнення обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Також під час перевірки документів у водія автомобіля Renault був відсутній обов’язковий технічний контроль автомобіля.На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.