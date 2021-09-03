«Не дають працювати»: на Волині підприємці масово скаржаться на тиск податкової

«Не дають працювати»: на Волині підприємці масово скаржаться на тиск податкової
Волинські підприємці скаржаться на тиск з боку Державної податкової служби, начебто їхній роботі перешкоджають і вимагають хабарі.

Про це йшлося у вівторок, 25 жовтня, під час засідання робочої групи при Волинській обласній раді, пише Перший.

Обласна рада збирає звернення від бізнесу

«До обласної ради надходять численні звернення зі скаргами на надмірні перевірки. Наприклад, підприємство «Цунамі», що займається деревообробкою, з серпня (відколи зняли мораторій на перевірки) перевіряли вже двічі. Порушень не знайшли, але вже є наказ про третю позапланову перевірку. Підлеглі мають фактично жити на підприємстві, відволікаючись від основної роботи.

Також особисто до мене телефонували керівники районів і казали про те, що люди їм скаржаться на аналогічні проблеми», - сказав голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.
«Не дають працювати»: на Волині підприємці масово скаржаться на тиск податкової

Керівник робочої групи з цього питання, депутат обласної ради Володимир Бондар також уточнив, що зауваження до роботи податкової вже обговорювали на останній сесії:

«Тоді всі депутати практично одностайно підтримали звернення до антикорупційних органів. Це каже про те, що факти про недобросовісність непоодинокі… Григорій Недопад зачитав звернення одного з найбільших деревообробних підприємств, що зареєстроване на Волині, але така ситуація притаманна підприємствам різних рівнів.

Спілкуючись з підприємцями, ми зрозуміли, що податкові органи довільно трактують зобов’язання бізнесу. Так, у них можуть не прийняти декларацію, не повернути податок на додану вартість, який підлягає відшкодуванню, і тим самим не давати розвиватися бізнесу. А потім з’являється якийсь чоловік чи група людей, яка каже, що за певних обставин та виплат цю ситуацію можна вирішити. За гроші, звісно.
«Не дають працювати»: на Волині підприємці масово скаржаться на тиск податкової

Я прошу правоохоронні органи допитати мене, як голову робочої групи. Я назву конкретні імена, назви підприємств, тому що не кожен із них готовий виступити тут з трибуни - на них здійснюється шалений тиск.

На жаль, я теж не можу озвучити усі факти публічно, але до нас зверталися релоковані з зони бойових дій підприємства. Є факти, коли вони спершу зареєструвалися тут, а через деякий час поїхали в іншу область, сказавши, що на Волині працювати неможливо».

Що кажуть представники бізнесу

Інвестор підприємства «Волинська ягідка» В’ячеслав Богдан розповів, що у серпні цього року компанії заблокували шість податкових накладних:

«Місяць звернень, боротьби. У результаті ми втратили більш ніж п’ять тонн ягоди і репутацію: з нами не хочуть працювати, бо кажуть, що маємо «проблеми з податковою».

Остання вимагала від нас 10%. Звичайно, ми відмовились. Це неприпустима поведінка».

Юрист компанії «Укр-Петроль», що володіє мережею заправних станцій, Петро Мандзик також заявив про утиски:

«У такому стані ми працюємо з початку 2021 року. В нас заблоковані накладні на мільйони гривень. При цьому виноситься рішення про визнання нас як ризикового агента. Це створює проблеми і нам, і всім партнерам. У нас великі об’єми і є (фактично було) багато контрагентів. Тому, щоб дати пояснення по кожній накладній, треба збирати тисячний колектив. Ми так і робили на початку, але ці пояснення відхилялись. Попри те, що ми отримали багато позитивних для нас судових рішень».

«Це хабарницький край. Такого я ще не бачив ніде», - додав перевізник Віталій Пернарівський.
«Не дають працювати»: на Волині підприємці масово скаржаться на тиск податкової

«При Януковичу треба було 30% «принести», щоб отримати ПДВ. При Порошенку стало 20% - збавили темпи трохи, але це триває досі. Бо без цього навіть звіт не здаси - його просто не приймають», - сказав підприємець.

«У нашому штаті - приблизно 100 працівників. За останні 2,5 року ми сплатили до бюджету більш ніж 18 мільйонів гривень і при цьому все одно відчуваємо тиск», - сказала також директорка ТОВ «ВЕРБА-ВВ», що займається деревообробкою, Тетяна Полячук.

«Було вже два обшуки і вивезення лісу, за який ми досі судимось. Втрати на мільйони. 18 перевірок: Фонд соцстрахування, екоінспекція, Державна податкова служба… Кожні два місяці вони у нас.

Ми будемо продовжувати роботу, але в такому режимі це дуже складно. Хочемо боротися з корупцією і просимо допомоги», - заявила підприємиця.

Що далі

Голова робочої групи Володимир Бондар закликав правоохоронців допитати його і зібрати факти для розслідування. Пояснення очільника Головного управління Державної податкової служби у Волинській області планують заслухати на наступній сесії обласної ради.

Також підприємців, що відчувають тиск податкової, закликали звертатися за «телефоном довіри»: (0332) 778-311

«Ця інформація буде конфіденційною і видаватиметься лише на письмове звернення правоохоронних органів. Вона не передаватиметься податковій. Щоб кожен підприємець міг відчути захист влади. Надходження до бюджету має бути нашим пріоритетом зараз», - сказав Володимир Бондар.

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Теги: Волинь, податковці, підприємці
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